08 ноября 2023

В Курганской области на трассе перевернулся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, машины, автобус, пассажиры, вечер
О пострадавших в ДТП с перевернутым автобусом неизвестно (архивное фото) Фото:

На трассе в Курганской области между деревней Верхнее и Косулино вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщил telegram-канал «Короче, Курган» и опубликовал видео с места происшествия.

«Маршрутный автобус слетел с дороги в Зауралье. Авария произошла между деревнями Верхнее-Косулино. Это трасса Курган-Куртамыш-Целинное», — указано в telegram-канале. Информации о пострадавших у telegram-канала нет.

На видео, опубликованном telegram-каналом, пострадавших не видно. Проезжающие по трассе люди заметили, что автобус лежит перевернутый в кювете. Вдоль трассы идут люди, а на другой ее стороне припаркован экипаж ГИБДД.

Корреспондент URA.RU направил запрос по ДТП в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа от ведомства новость будет дополнена.

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На трассе в Курганской области между деревней Верхнее и Косулино вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщил telegram-канал «Короче, Курган» и опубликовал видео с места происшествия. «Маршрутный автобус слетел с дороги в Зауралье. Авария произошла между деревнями Верхнее-Косулино. Это трасса Курган-Куртамыш-Целинное», — указано в telegram-канале. Информации о пострадавших у telegram-канала нет. На видео, опубликованном telegram-каналом, пострадавших не видно. Проезжающие по трассе люди заметили, что автобус лежит перевернутый в кювете. Вдоль трассы идут люди, а на другой ее стороне припаркован экипаж ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос по ДТП в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа от ведомства новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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