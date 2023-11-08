В Курганской области на трассе перевернулся автобус. Видео

09 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

О пострадавших в ДТП с перевернутым автобусом неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в Курганской области между деревней Верхнее и Косулино вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщил telegram-канал «Короче, Курган» и опубликовал видео с места происшествия. «Маршрутный автобус слетел с дороги в Зауралье. Авария произошла между деревнями Верхнее-Косулино. Это трасса Курган-Куртамыш-Целинное», — указано в telegram-канале. Информации о пострадавших у telegram-канала нет. На видео, опубликованном telegram-каналом, пострадавших не видно. Проезжающие по трассе люди заметили, что автобус лежит перевернутый в кювете. Вдоль трассы идут люди, а на другой ее стороне припаркован экипаж ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос по ДТП в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа от ведомства новость будет дополнена.

На трассе в Курганской области между деревней Верхнее и Косулино вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщил telegram-канал «Короче, Курган» и опубликовал видео с места происшествия. «Маршрутный автобус слетел с дороги в Зауралье. Авария произошла между деревнями Верхнее-Косулино. Это трасса Курган-Куртамыш-Целинное», — указано в telegram-канале. Информации о пострадавших у telegram-канала нет. На видео, опубликованном telegram-каналом, пострадавших не видно. Проезжающие по трассе люди заметили, что автобус лежит перевернутый в кювете. Вдоль трассы идут люди, а на другой ее стороне припаркован экипаж ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос по ДТП в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа от ведомства новость будет дополнена.