Тюменская политическая система стала образцом для подражания

10 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Тюменские политики учат коллег из других регионов работать с оппозицией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская политическая система стала образцом для подражания среди других регионов. Так, на несколько дней в Тюмень приехал 28-летний спикер заксобрания Липецкой области Владимир Сериков, чтобы поучиться у местной политэлиты работе с оппозицией. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Молодому депутату ежедневно приходится бороться с большой фракций коммунистов из 11 человек. В Тюмени Сериков встречался с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым, руководителями оппозиционных фракций, депутатами. Вчера у него была встреча с руководителем тюменского внутрипола Павлом Белявским», — рассказывают инсайдеры. Как говорят источники агентства, учитывая слабую политическую конкуренцию и «беззубость» оппозиции в Тюменской области Серикову, действительно, есть чему поучиться. Другие собеседники агентства склоняются к тому, что низкий уровень протестности связан с достаточно высоким уровнем жизни в регионе. Сам парламентарий Владимир Сериков считается ставленником Игоря Артамонова, который долгое время руководил тюменским отделением «Сбербанка», а теперь возглавляет Липецкую область.

Тюменская политическая система стала образцом для подражания среди других регионов. Так, на несколько дней в Тюмень приехал 28-летний спикер заксобрания Липецкой области Владимир Сериков, чтобы поучиться у местной политэлиты работе с оппозицией. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Молодому депутату ежедневно приходится бороться с большой фракций коммунистов из 11 человек. В Тюмени Сериков встречался с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым, руководителями оппозиционных фракций, депутатами. Вчера у него была встреча с руководителем тюменского внутрипола Павлом Белявским», — рассказывают инсайдеры. Как говорят источники агентства, учитывая слабую политическую конкуренцию и «беззубость» оппозиции в Тюменской области Серикову, действительно, есть чему поучиться. Другие собеседники агентства склоняются к тому, что низкий уровень протестности связан с достаточно высоким уровнем жизни в регионе. Сам парламентарий Владимир Сериков считается ставленником Игоря Артамонова, который долгое время руководил тюменским отделением «Сбербанка», а теперь возглавляет Липецкую область.