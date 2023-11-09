09 ноября 2023

Тюменская политическая система стала образцом для подражания

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, депутат, чиновник, деловой стиль, галстук
Тюменские политики учат коллег из других регионов работать с оппозицией Фото:

Тюменская политическая система стала образцом для подражания среди других регионов. Так, на несколько дней в Тюмень приехал 28-летний спикер заксобрания Липецкой области Владимир Сериков, чтобы поучиться у местной политэлиты работе с оппозицией. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Молодому депутату ежедневно приходится бороться с большой фракций коммунистов из 11 человек. В Тюмени Сериков встречался с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым, руководителями оппозиционных фракций, депутатами. Вчера у него была встреча с руководителем тюменского внутрипола Павлом Белявским», — рассказывают инсайдеры.

Как говорят источники агентства, учитывая слабую политическую конкуренцию и «беззубость» оппозиции в Тюменской области Серикову, действительно, есть чему поучиться. Другие собеседники агентства склоняются к тому, что низкий уровень протестности связан с достаточно высоким уровнем жизни в регионе.

Сам парламентарий Владимир Сериков считается ставленником Игоря Артамонова, который долгое время руководил тюменским отделением «Сбербанка», а теперь возглавляет Липецкую область.

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Тюменская политическая система стала образцом для подражания среди других регионов. Так, на несколько дней в Тюмень приехал 28-летний спикер заксобрания Липецкой области Владимир Сериков, чтобы поучиться у местной политэлиты работе с оппозицией. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Молодому депутату ежедневно приходится бороться с большой фракций коммунистов из 11 человек. В Тюмени Сериков встречался с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым, руководителями оппозиционных фракций, депутатами. Вчера у него была встреча с руководителем тюменского внутрипола Павлом Белявским», — рассказывают инсайдеры. Как говорят источники агентства, учитывая слабую политическую конкуренцию и «беззубость» оппозиции в Тюменской области Серикову, действительно, есть чему поучиться. Другие собеседники агентства склоняются к тому, что низкий уровень протестности связан с достаточно высоким уровнем жизни в регионе. Сам парламентарий Владимир Сериков считается ставленником Игоря Артамонова, который долгое время руководил тюменским отделением «Сбербанка», а теперь возглавляет Липецкую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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