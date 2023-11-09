Похороны военнослужащего пройдут 12 ноября в Шадринске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащий Анатолий Иовлев из Шадринска (Курганская область) погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Похороны бойца пройдут 12 ноября на Андреевском кладбище. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Рядовой Иовлев Анатолий Михайлович погиб шестого ноября 2023 года. Похороны состоятся 12 ноября на Андреевском кладбище в Шадринске. На фронте он служил кладовщиком роты материального обеспечения», — рассказали URA.RU в военкомате региона. Военнослужащий женат, есть дочь.
В Шадринске простятся с бойцом Анатолием Иовлевым, погибшим в зоне спецоперации
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!