09 ноября 2023

Курганцы простятся с участником СВО, погибшим на фронте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Похороны военнослужащего пройдут 12 ноября в Шадринске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Анатолий Иовлев из Шадринска (Курганская область) погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Похороны бойца пройдут 12 ноября на Андреевском кладбище. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Рядовой Иовлев Анатолий Михайлович погиб шестого ноября 2023 года. Похороны состоятся 12 ноября на Андреевском кладбище в Шадринске. На фронте он служил кладовщиком роты материального обеспечения», — рассказали URA.RU в военкомате региона. Военнослужащий женат, есть дочь.

В Шадринске простятся с бойцом Анатолием Иовлевым, погибшим в зоне спецоперации
В Шадринске простятся с бойцом Анатолием Иовлевым, погибшим в зоне спецоперации
Фото:

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Военнослужащий Анатолий Иовлев из Шадринска (Курганская область) погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Похороны бойца пройдут 12 ноября на Андреевском кладбище. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. «Рядовой Иовлев Анатолий Михайлович погиб шестого ноября 2023 года. Похороны состоятся 12 ноября на Андреевском кладбище в Шадринске. На фронте он служил кладовщиком роты материального обеспечения», — рассказали URA.RU в военкомате региона. Военнослужащий женат, есть дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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