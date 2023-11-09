Похороны военнослужащего пройдут 12 ноября в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Анатолий Иовлев из Шадринска (Курганская область) погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Похороны бойца пройдут 12 ноября на Андреевском кладбище. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Рядовой Иовлев Анатолий Михайлович погиб шестого ноября 2023 года. Похороны состоятся 12 ноября на Андреевском кладбище в Шадринске. На фронте он служил кладовщиком роты материального обеспечения», — рассказали URA.RU в военкомате региона. Военнослужащий женат, есть дочь.