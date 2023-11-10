Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян: главное о конфликте за день

Судна прибыли в Каир для эвакуации граждан из Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа в Каир (столица Египта) прилетели два спецборта. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 10 ноября.
- На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа. Отмечалось, что должно прибыть третье судно;
- В списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. Они на протяжении месяца находятся в условиях блокады, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
- Военные Израиля начали применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС во время операции в Газе. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант;
- Первые 85 граждан России, живших в секторе Газа, 10 ноября покинут территорию через КПП «Рафах». Об этом стало известно из списка погранперехода;
- Снаряды США, которые хранились в Израиле, были отданы Украине, а затем снова возращены. Отмечается, что боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ);
- Россиянка Елена аль-Хор сообщила, что из сектора Газа готово выехать более 500 граждан России. По ее словам, выехать хотели также белорусы и казахи;
- ЦАХАЛ уничтожила боевиков ХАМАС, которые участвовали в рейде 7 октября. Среди них были командир роты Ахмед Муса, командир взвода Омар Аль-Хинди, а также руководитель снайперской группы Северной бригады группировки Мохаммед Калут;
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по дипломатическим каналам ведется интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами по эвакуации 300 российский детей из Газы. Он отметил, предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс;
- Издание Al Hadath написало, что ЦАХАЛ и ХАМАС смогли договориться об обмене заложников. Речь идет о задержанных Израилем палестинских женщинах и детях. ХАМАС, в свою очередь, передаст израильских заложниц.
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