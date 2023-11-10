10 ноября 2023

Курганские власти определились с суммой выплат педагогам за классное руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, математика, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
Классное руководство в школах поощряется отдельно Фото:

Четырем из 26 муниципальных образований Курганской области начислят свыше 20 тысяч рублей в рамках финансирования вознаграждений учителей за классное руководство. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства региона.

«О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательный организаций Курганской области <…>. Город Курган — 139 177,8 тысячи рублей, Кетовский округ — 31 802,7 тысячи рублей, город Шадринск — 28 427,8 тысячи рублей, Шадринский округ — 20 362,3 тысячи рублей», — указано в документе.

Меньше остальных получат Альменевский, Звериноголовский, Мокроусовский, Сафакулевский и Частоозерский округа. Речь — о сумме до 10 000 тысяч рублей.

По данным на начало текущего года, средняя зарплата учителей в регионе составила 34,7 тысячи рублей. Педагогам выплачивают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы. К середине лета выяснилось, что курганским школам требуется сотни педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока учителей в соседние регионы. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у директоров учебных заведений с 1 января 2024 повысится зарплата. Позитивные изменения также затронут административно-технический персонал школ.

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Четырем из 26 муниципальных образований Курганской области начислят свыше 20 тысяч рублей в рамках финансирования вознаграждений учителей за классное руководство. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства региона. «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательный организаций Курганской области <…>. Город Курган — 139 177,8 тысячи рублей, Кетовский округ — 31 802,7 тысячи рублей, город Шадринск — 28 427,8 тысячи рублей, Шадринский округ — 20 362,3 тысячи рублей», — указано в документе. Меньше остальных получат Альменевский, Звериноголовский, Мокроусовский, Сафакулевский и Частоозерский округа. Речь — о сумме до 10 000 тысяч рублей. По данным на начало текущего года, средняя зарплата учителей в регионе составила 34,7 тысячи рублей. Педагогам выплачивают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы. К середине лета выяснилось, что курганским школам требуется сотни педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока учителей в соседние регионы. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у директоров учебных заведений с 1 января 2024 повысится зарплата. Позитивные изменения также затронут административно-технический персонал школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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