Курганские власти определились с суммой выплат педагогам за классное руководство

11 ноября 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Классное руководство в школах поощряется отдельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четырем из 26 муниципальных образований Курганской области начислят свыше 20 тысяч рублей в рамках финансирования вознаграждений учителей за классное руководство. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства региона. «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательный организаций Курганской области <…>. Город Курган — 139 177,8 тысячи рублей, Кетовский округ — 31 802,7 тысячи рублей, город Шадринск — 28 427,8 тысячи рублей, Шадринский округ — 20 362,3 тысячи рублей», — указано в документе. Меньше остальных получат Альменевский, Звериноголовский, Мокроусовский, Сафакулевский и Частоозерский округа. Речь — о сумме до 10 000 тысяч рублей. По данным на начало текущего года, средняя зарплата учителей в регионе составила 34,7 тысячи рублей. Педагогам выплачивают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы. К середине лета выяснилось, что курганским школам требуется сотни педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока учителей в соседние регионы. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у директоров учебных заведений с 1 января 2024 повысится зарплата. Позитивные изменения также затронут административно-технический персонал школ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четырем из 26 муниципальных образований Курганской области начислят свыше 20 тысяч рублей в рамках финансирования вознаграждений учителей за классное руководство. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства региона. «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательный организаций Курганской области <…>. Город Курган — 139 177,8 тысячи рублей, Кетовский округ — 31 802,7 тысячи рублей, город Шадринск — 28 427,8 тысячи рублей, Шадринский округ — 20 362,3 тысячи рублей», — указано в документе. Меньше остальных получат Альменевский, Звериноголовский, Мокроусовский, Сафакулевский и Частоозерский округа. Речь — о сумме до 10 000 тысяч рублей. По данным на начало текущего года, средняя зарплата учителей в регионе составила 34,7 тысячи рублей. Педагогам выплачивают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы. К середине лета выяснилось, что курганским школам требуется сотни педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока учителей в соседние регионы. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у директоров учебных заведений с 1 января 2024 повысится зарплата. Позитивные изменения также затронут административно-технический персонал школ.