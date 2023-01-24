Власти Курганской области рассказали, сколько и за что платят учителям

В Курганской области учителям платят в среднем чуть больше 34 тысяч рублей

24 января 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Курганские учителя получают несколько выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области средняя зарплата учителей за прошлый год составила 34,7 тысяч рублей. Учителя получают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы, рассказали URA.RU в департаменте образования и науки в ответ на запрос. «Результаты мониторинга по исполнению целевых показателей по уровню средней заработной платы педагогических работников за 2022 год показывают, что номинальная средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений из числа основных составила 34,2 тыс. рублей без учета дополнительных выплат по классному руководству, в том числе средняя заработная плата учителя 34,7 тыс. рублей. Рост заработной платы по сравнению с 2021 годом составил более 4 тысяч рублей», — говорится в ответе департамента. В регионе в 2023 году сохранятся федеральные и региональные выплаты учителям за классное руководство в сумме порядка 6 000 рублей ежемесячно. Также педагоги получают выплаты за квалификационный разряд, за особые достижения в работе (стимулирующие надбавки и премии, в каждой школе они распределяются самостоятельно). Патриотические классные часы, ставшие обязательными с сентября 2022 года, также оплачиваются педагогам. Молодые специалисты, получившие диплом о педагогическом образовании и впервые устроившиеся на работу в общеобразовательную организацию, расположенную в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах Курганской области в течение полугода, имеют право на ежемесячные выплаты в размере 3 000 рублей в течение трех лет. Педагоги, работающие в сельской местности, получают ежемесячную компенсацию на оплату части коммунальных расходов в размере 1440 рублей. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 2023 года введена награда «Почетный работник образования Курганской области» для местных учителей. Педагоги, удостоенные этого звания, получат нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области средняя зарплата учителей за прошлый год составила 34,7 тысяч рублей. Учителя получают надбавки за классное руководство, квалификационный разряд и патриотические классные часы, рассказали URA.RU в департаменте образования и науки в ответ на запрос. «Результаты мониторинга по исполнению целевых показателей по уровню средней заработной платы педагогических работников за 2022 год показывают, что номинальная средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений из числа основных составила 34,2 тыс. рублей без учета дополнительных выплат по классному руководству, в том числе средняя заработная плата учителя 34,7 тыс. рублей. Рост заработной платы по сравнению с 2021 годом составил более 4 тысяч рублей», — говорится в ответе департамента. В регионе в 2023 году сохранятся федеральные и региональные выплаты учителям за классное руководство в сумме порядка 6 000 рублей ежемесячно. Также педагоги получают выплаты за квалификационный разряд, за особые достижения в работе (стимулирующие надбавки и премии, в каждой школе они распределяются самостоятельно). Патриотические классные часы, ставшие обязательными с сентября 2022 года, также оплачиваются педагогам. Молодые специалисты, получившие диплом о педагогическом образовании и впервые устроившиеся на работу в общеобразовательную организацию, расположенную в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах Курганской области в течение полугода, имеют право на ежемесячные выплаты в размере 3 000 рублей в течение трех лет. Педагоги, работающие в сельской местности, получают ежемесячную компенсацию на оплату части коммунальных расходов в размере 1440 рублей. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 2023 года введена награда «Почетный работник образования Курганской области» для местных учителей. Педагоги, удостоенные этого звания, получат нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.