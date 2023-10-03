У директоров курганских школ в 2024 году вырастут зарплаты

Курганские власти анонсировали повышение зарплат у сотрудников школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У директоров учебных заведений Курганской области начнется индексация заработных плат с 1 января 2024 года. Повышение оплаты труда коснется административно-технического персонала в целом. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в telegram-канале.

«Ну и, конечно же, долгожданная 10% индексация заработной платы с 1 января 2024 года коснется огромного количества людей, представляющих административно-технический персонал учреждений образования. Спасибо им огромное», — пишет глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что с 2023 года курганские власти ввели ежегодную доплату для лучших молодых педагогов. Учителям буду выплачивать по 180 тысяч рублей. Губернатор Шумков отметил, что с 2020 года более 60 преподавателей получили по миллиону рублей по программе «Земский учитель». Между тем, глава региона отметил, что в 2023 году планируется завершить ремонт 67 школ Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выплатят по 300 тысяч рублей лучшим учителям и медикам. Такие премии получат жители, награжденные званием «Почетный работник Курганской области».