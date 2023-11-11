ХАМАС потерял контроль над частью Газы

12 ноября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Примерно 200 тысяч жителей Газы переместились в южную часть сектора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа За последние три дня около 200 тысяч жителей Газы переместились в южную часть сектора. Это указывает на то, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью территории. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Множество людей покидают (Газу — прим. URA.RU) в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа. Только за последние три дня выехали почти 200 тысяч человек», — передают слова представителя ВС Израиля журналисты ТАСС. По словам представителя армии обороны государства, мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора «вопреки инструкциям» ХАМАС. По версии израильских военных, участники движения используют людей в качестве живого щита. При этом представители ХАМАС разными способами не дают эвакуировать мирное население. Ранее армия обороны Израиля объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную. Такое решение было принято для того, чтобы обезопасить людей. На эвакуацию мирных людей израильская армия 13 октября дала сутки. ЦАХАЛ был намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. Однако палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не ходят уходить с исторической родины. Позже Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние три дня около 200 тысяч жителей Газы переместились в южную часть сектора. Это указывает на то, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью территории. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Множество людей покидают (Газу — прим. URA.RU) в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа. Только за последние три дня выехали почти 200 тысяч человек», — передают слова представителя ВС Израиля журналисты ТАСС. По словам представителя армии обороны государства, мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора «вопреки инструкциям» ХАМАС. По версии израильских военных, участники движения используют людей в качестве живого щита. При этом представители ХАМАС разными способами не дают эвакуировать мирное население. Ранее армия обороны Израиля объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную. Такое решение было принято для того, чтобы обезопасить людей. На эвакуацию мирных людей израильская армия 13 октября дала сутки. ЦАХАЛ был намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. Однако палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не ходят уходить с исторической родины. Позже Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских.