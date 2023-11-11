Победительница конкурса рисунков для детей получила подарок от Шумкова

В Кургане юная участница Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья получила подарок от главы региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Правительство Курганской области».
«Подарки от руководителей региональных органов власти получили все юные участники конкурса „Я Могу! Я Рисую!“. Победительница конкурса Дарья Глущенко из Кургана получила подарок от губернатора области Вадима Шумкова», — говорится в посте.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Шумков подчеркнул, что принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь для семей, в которых есть дети с отклонениями в здоровье. Он добавил, что инвентарь будет предоставляться таким семьям через центры проката в социальных учреждениях.
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