Победительница конкурса рисунков для детей получила подарок от Шумкова

12 ноября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Кургане победительница конкурса детских рисунков получила подарок от губернатора (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане юная участница Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья получила подарок от главы региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Правительство Курганской области». «Подарки от руководителей региональных органов власти получили все юные участники конкурса „Я Могу! Я Рисую!“. Победительница конкурса Дарья Глущенко из Кургана получила подарок от губернатора области Вадима Шумкова», — говорится в посте. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Шумков подчеркнул, что принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь для семей, в которых есть дети с отклонениями в здоровье. Он добавил, что инвентарь будет предоставляться таким семьям через центры проката в социальных учреждениях.

В Кургане юная участница Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья получила подарок от главы региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Правительство Курганской области». «Подарки от руководителей региональных органов власти получили все юные участники конкурса „Я Могу! Я Рисую!“. Победительница конкурса Дарья Глущенко из Кургана получила подарок от губернатора области Вадима Шумкова», — говорится в посте. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Шумков подчеркнул, что принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь для семей, в которых есть дети с отклонениями в здоровье. Он добавил, что инвентарь будет предоставляться таким семьям через центры проката в социальных учреждениях.