13 ноября 2023

Тюменка в Госдуме предложила способ уничтожить травлю в вузах

Депутат ГД РФ Горячева: нужно бороться с травлей в вузах при помощи психологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча полпреда по УрФО Николая Цуканова со студентами госакадемии. Екатеринбург, класс, слушатели, римская аудитория, лекция
Поддержка психологов нужна как студентам, так и выгорающим преподавателям, считают в ГД (архивное фото) Фото:

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) предложила развивать систему психологической поддержки как студентов, так и преподавателей в вузах, чтобы искоренить травлю в учебных заведениях. Выступление политика опубликовано в ее telegram-канале.

«Мы закупаем самое современное оборудование в университеты, внедряем новые программы. Но важно не забывать, что в центре этой системы остаются люди. Им должно быть комфортно. Поэтому важно вовремя пресекать любые попытки травли», — заявила депутат из Тюменской области.

По словам Горячевой помочь искоренить деструктивное поведение среди учащихся и педагогов должно развитие системы психологической помощи. Поддержка необходима как студентам, так и преподавателям, которые подвергаются выгоранию на работе, из-за чего могут позволять себе неподобающее поведение.

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Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) предложила развивать систему психологической поддержки как студентов, так и преподавателей в вузах, чтобы искоренить травлю в учебных заведениях. Выступление политика опубликовано в ее telegram-канале. «Мы закупаем самое современное оборудование в университеты, внедряем новые программы. Но важно не забывать, что в центре этой системы остаются люди. Им должно быть комфортно. Поэтому важно вовремя пресекать любые попытки травли», — заявила депутат из Тюменской области. По словам Горячевой помочь искоренить деструктивное поведение среди учащихся и педагогов должно развитие системы психологической помощи. Поддержка необходима как студентам, так и преподавателям, которые подвергаются выгоранию на работе, из-за чего могут позволять себе неподобающее поведение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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