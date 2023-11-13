Тюменка в Госдуме предложила способ уничтожить травлю в вузах

Депутат ГД РФ Горячева: нужно бороться с травлей в вузах при помощи психологов

14 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Поддержка психологов нужна как студентам, так и выгорающим преподавателям, считают в ГД (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) предложила развивать систему психологической поддержки как студентов, так и преподавателей в вузах, чтобы искоренить травлю в учебных заведениях. Выступление политика опубликовано в ее telegram-канале. «Мы закупаем самое современное оборудование в университеты, внедряем новые программы. Но важно не забывать, что в центре этой системы остаются люди. Им должно быть комфортно. Поэтому важно вовремя пресекать любые попытки травли», — заявила депутат из Тюменской области. По словам Горячевой помочь искоренить деструктивное поведение среди учащихся и педагогов должно развитие системы психологической помощи. Поддержка необходима как студентам, так и преподавателям, которые подвергаются выгоранию на работе, из-за чего могут позволять себе неподобающее поведение.

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) предложила развивать систему психологической поддержки как студентов, так и преподавателей в вузах, чтобы искоренить травлю в учебных заведениях. Выступление политика опубликовано в ее telegram-канале. «Мы закупаем самое современное оборудование в университеты, внедряем новые программы. Но важно не забывать, что в центре этой системы остаются люди. Им должно быть комфортно. Поэтому важно вовремя пресекать любые попытки травли», — заявила депутат из Тюменской области. По словам Горячевой помочь искоренить деструктивное поведение среди учащихся и педагогов должно развитие системы психологической помощи. Поддержка необходима как студентам, так и преподавателям, которые подвергаются выгоранию на работе, из-за чего могут позволять себе неподобающее поведение.