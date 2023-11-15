Война между Израилем и Палестиной в декабре вступит в новую фазу

Политолог Ознобищев: между Израилем и Палестиной наметился компромисс

15 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Израиль начал первые шаги навстречу Палестине, сказал Сергей Ознобищев Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Острая фаза конфликта между Израилем и Палестиной подходит к концу: первые итоги деэскалации можно будет увидеть уже через месяц. Таким мнением с URA.RU поделился заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, член клуба «Валдай» Сергей Ознобищев. Когда кончится война между Израилем и Палестиной Новость по теме Российская разведка раскрыла тайные переговоры США и Израиля «Свет в конце туннеля забрезжил. Стороны не очень хотят заходить дальше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит уже не про уничтожение палестинского движения ХАМАС, как в начале, а про возвращение всех пленных. Это был шаг назад. Другая сторона тоже должна пойти навстречу. Компромисс наметился, но на каком рубеже он остановится, пока неизвестно. В течение примерно месяца мы увидим пока не урегулирование, но приостановку обоюдной остроты», — сказал Сергей Ознобищев. По его словам, главный спор между Израилем и Палестиной разрешить пока невозможно. «Территориальный спор не удается урегулировать десятилетиями. Этот вопрос, к сожалению, останется открытым. Пока Палестина не получит свое государство, ничего толкового не выйдет. Будет постоянно подрастать новая молодежь и снова кидать камни или, чего хуже, стрелять. Сейчас важно хотя бы прекратить войну, которая идет», — отметил политолог. Израиль и ХАМАС теряют поддержку Главные партнеры Тель-Авива намекают на приостановку боевых действий, подчеркнул эксперт. «Критика, вал протестов против Израиля не укрепляет паритет на международной арене. В Европе, в Америке огромные демонстрации. Белый дом лично сигналит Тель-Авиву, что надо к какому-то знаменателю подходить. США важны в этом конфликте, потому что это мощная военная и политическая поддержка, без которой Израилю будет трудно. Нетаньяху нужно прийти к какому-то концу, который можно назвать победным, чтобы он мог сказать: мы сделали, мы настояли, наши условия приняты. Это должен быть какой-то рубеж», — объяснил член Совета по внешней и оборонной политике. Палестинская сторона же не дождалась решительных действий от потенциальных союзников, продолжил специалист. «Ливанская группировка „Хезболла“ не стремится бросить все остальные дела и помогать товарищам по оружию. Иран молчит с позиции силы», — заключил собеседник URA.RU. Ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что ХАМАС прекратит свое существование к 2024 году. Сторонники движения потеряли контроль над Газой, сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Палестинское движение согласилось освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. В РФ продолжают прибывать рейсы с эвакуированными россиянами из Газы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Острая фаза конфликта между Израилем и Палестиной подходит к концу: первые итоги деэскалации можно будет увидеть уже через месяц. Таким мнением с URA.RU поделился заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, член клуба «Валдай» Сергей Ознобищев. «Свет в конце туннеля забрезжил. Стороны не очень хотят заходить дальше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит уже не про уничтожение палестинского движения ХАМАС, как в начале, а про возвращение всех пленных. Это был шаг назад. Другая сторона тоже должна пойти навстречу. Компромисс наметился, но на каком рубеже он остановится, пока неизвестно. В течение примерно месяца мы увидим пока не урегулирование, но приостановку обоюдной остроты», — сказал Сергей Ознобищев. По его словам, главный спор между Израилем и Палестиной разрешить пока невозможно. «Территориальный спор не удается урегулировать десятилетиями. Этот вопрос, к сожалению, останется открытым. Пока Палестина не получит свое государство, ничего толкового не выйдет. Будет постоянно подрастать новая молодежь и снова кидать камни или, чего хуже, стрелять. Сейчас важно хотя бы прекратить войну, которая идет», — отметил политолог. Главные партнеры Тель-Авива намекают на приостановку боевых действий, подчеркнул эксперт. «Критика, вал протестов против Израиля не укрепляет паритет на международной арене. В Европе, в Америке огромные демонстрации. Белый дом лично сигналит Тель-Авиву, что надо к какому-то знаменателю подходить. США важны в этом конфликте, потому что это мощная военная и политическая поддержка, без которой Израилю будет трудно. Нетаньяху нужно прийти к какому-то концу, который можно назвать победным, чтобы он мог сказать: мы сделали, мы настояли, наши условия приняты. Это должен быть какой-то рубеж», — объяснил член Совета по внешней и оборонной политике. Палестинская сторона же не дождалась решительных действий от потенциальных союзников, продолжил специалист. «Ливанская группировка „Хезболла“ не стремится бросить все остальные дела и помогать товарищам по оружию. Иран молчит с позиции силы», — заключил собеседник URA.RU. Ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что ХАМАС прекратит свое существование к 2024 году. Сторонники движения потеряли контроль над Газой, сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Палестинское движение согласилось освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. В РФ продолжают прибывать рейсы с эвакуированными россиянами из Газы.