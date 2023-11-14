Первые россияне из Газы вернулись в Москву: главное о войне на Ближнем Востоке

Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ прибыла в Москву
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На всем пути из Газы первую группу россиян сопровождали медики и психологи Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиян, которых эвакуировали из сектора Газа спецбортом Ил-76, доставили в Москву. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 14 ноября.

  • Борт Ил-76 с первой группой российских граждан прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в МЧС РФ. Там добавили, что на всем пути с эвакуировавшимися работали психологи МЧС и медики.
  • Турция подала иск на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает адвокат Метин Кюлюнк. Премьер обвиняется в геноциде в Газе с помощью убийства более 10 тысяч гражданских людей. Иск включает в себя 23 страницы.
  • Боевики ХАМАС утвердили, что их группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» контролирует ситуацию в Газе. Об этом стало известно от члена руководства движения Усама Хамдана. Его слова передает телеканал Al Jazeera.
  • Боевая группа 7-й бригады армии Израиля взяла под контроль в секторе Газа дом губернатора и здание инженерного факультета, в котором проходила разработка вооружения. Также взяты законодательный совет ХАМАС и штаб-квартира полиции. Об этом сообщила армейская пресс-служба, ее слова передает ТАСС.
  • Выросло число погибших в секторе Газа. На данный момент оно составляет 11,5 тысячи человек, передает медиа-офис правительства палестинского анклава. Кроме того, ранены свыше 29 тысяч человек.
  • Специалисты допустили 98 граждан РФ до полета в Москву. Из них две беременные женщины и 39 детей, четверо из них в возрасте до трех лет. Это будет вторая группа, которую эвакуировали из Газы.
  • Соединенные Штаты не могут влиять на Биньямина Нетаньяху в связи с внутренним хаосом и «вакуумом власти». Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, в Белом доме на данный момент царит хаос. Внимание властей Америки направлено на переизбрание нынешнего президента США Джо Байдена.
  • Америка поощряет массовые убийства мирных жителей в секторе Газа. Такое заявление сделал глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его мнению, США ссылаются на «право на самооборону», чтобы «покрыть» убийства.
  • Телеканал Al Rabiaa опубликовал видео, на котором впервые с момента похищения показана гражданка России Елизавета Цуркова. На видеозаписи она критикует действия армии Израиля на территории сектора Газа и признается в своей работе на американские и израильские спецслужбы.

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Россиян, которых эвакуировали из сектора Газа спецбортом Ил-76, доставили в Москву. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 14 ноября.
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