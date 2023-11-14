Первые россияне из Газы вернулись в Москву: главное о войне на Ближнем Востоке

Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ прибыла в Москву

14 ноября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

На всем пути из Газы первую группу россиян сопровождали медики и психологи Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиян, которых эвакуировали из сектора Газа спецбортом Ил-76, доставили в Москву. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 14 ноября. Борт Ил-76 с первой группой российских граждан прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в МЧС РФ. Там добавили, что на всем пути с эвакуировавшимися работали психологи МЧС и медики.

Турция подала иск на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает адвокат Метин Кюлюнк. Премьер обвиняется в геноциде в Газе с помощью убийства более 10 тысяч гражданских людей. Иск включает в себя 23 страницы.

Боевики ХАМАС утвердили, что их группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» контролирует ситуацию в Газе. Об этом стало известно от члена руководства движения Усама Хамдана. Его слова передает телеканал Al Jazeera .

. Боевая группа 7-й бригады армии Израиля взяла под контроль в секторе Газа дом губернатора и здание инженерного факультета, в котором проходила разработка вооружения. Также взяты законодательный совет ХАМАС и штаб-квартира полиции. Об этом сообщила армейская пресс-служба, ее слова передает ТАСС.

Выросло число погибших в секторе Газа. На данный момент оно составляет 11,5 тысячи человек, передает медиа-офис правительства палестинского анклава. Кроме того, ранены свыше 29 тысяч человек.

Специалисты допустили 98 граждан РФ до полета в Москву. Из них две беременные женщины и 39 детей, четверо из них в возрасте до трех лет. Это будет вторая группа, которую эвакуировали из Газы.

Соединенные Штаты не могут влиять на Биньямина Нетаньяху в связи с внутренним хаосом и «вакуумом власти». Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, в Белом доме на данный момент царит хаос. Внимание властей Америки направлено на переизбрание нынешнего президента США Джо Байдена.

Америка поощряет массовые убийства мирных жителей в секторе Газа. Такое заявление сделал глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. По его мнению, США ссылаются на «право на самооборону», чтобы «покрыть» убийства.

Телеканал Al Rabiaa опубликовал видео, на котором впервые с момента похищения показана гражданка России Елизавета Цуркова. На видеозаписи она критикует действия армии Израиля на территории сектора Газа и признается в своей работе на американские и израильские спецслужбы.

Россиян, которых эвакуировали из сектора Газа спецбортом Ил-76, доставили в Москву. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 14 ноября.