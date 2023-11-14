14 ноября 2023

Курганские власти анонсировали проведение медицинской мегаконференции

В декабре депздрав проведет в Кургане крупнейшую в УрФО медицинскую конференцию
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане обсудят проблемы инфекционной безопасности населения Фото:

В Кургане согласована и утверждена дата Всероссийской научно-практической конференции по изучению инфекционной патологии. По словам главы областного депздрава Алексея Сигидаева, в УрФО встреча такого масштаба проводится впервые. Территория не принимала спикеров подобного уровня более 40 лет назад.

«При поддержке губернатора региона Вадима Шумкова наш город [Курган] в начале декабря станет столицей по обсуждению мультидисциплинарного подхода к инфекционной безопасности населения. Соберутся ученые, известные не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Спикерами выступят профессора, доктора наук, главные внештатные специалисты округов, а модераторами секций — академики РАН, главные специалисты Минздрава, Минобороны России и Федерального медико-биологического агентства», — написал Алексея Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках конференции будут затронуты проблемы последствий после перенесенной COVID-инфекции, современные подходы к вопросам вакцинации и профилактика заболеваний. Также врачи обсудят лечение хронических вирусных и острых инфекционных заболеваний. Конференция пройдет 1 декабря.

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В Кургане согласована и утверждена дата Всероссийской научно-практической конференции по изучению инфекционной патологии. По словам главы областного депздрава Алексея Сигидаева, в УрФО встреча такого масштаба проводится впервые. Территория не принимала спикеров подобного уровня более 40 лет назад. «При поддержке губернатора региона Вадима Шумкова наш город [Курган] в начале декабря станет столицей по обсуждению мультидисциплинарного подхода к инфекционной безопасности населения. Соберутся ученые, известные не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Спикерами выступят профессора, доктора наук, главные внештатные специалисты округов, а модераторами секций — академики РАН, главные специалисты Минздрава, Минобороны России и Федерального медико-биологического агентства», — написал Алексея Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В рамках конференции будут затронуты проблемы последствий после перенесенной COVID-инфекции, современные подходы к вопросам вакцинации и профилактика заболеваний. Также врачи обсудят лечение хронических вирусных и острых инфекционных заболеваний. Конференция пройдет 1 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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