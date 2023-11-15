Курганский комросс раскритиковал установку православного памятника в горсаду

Депутат гордумы Сидоров выступил против установки памятника святому в горсаду Кургана и отметил, что РФ — это светское государство (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской гордумы и представитель партии «Коммунисты России» Яков Сидоров высказался против установления памятника православному святому Николаю Чудотворцу в городском саду Кургана. С его слов — это не толерантно по отношению к представителям других вероисповеданий. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания постоянной депутатской комиссии по социальной политике.

«Горсад превращается в строй памятников. Есть такое ощущение, что мы уже стали ставить скульптуры между скульптур. Хотелось бы услышать на заседании специалиста, который бы объяснил концентрацию стольких многоликих памятников в одном месте. Кроме этого, у нас проживают не только православные, есть мусульмане, буддисты. Я против того, чтобы например, когда молодожены идут к традиционному месту возложения цветов, фотосессий их встречал православный святой», — заявил Сидоров. Он подчеркнул, что из-за изобилия религиозности, люди начинают забывать о том, что Российская Федерация — это в первую очередь светское государство, а не «объединение различных религий».

Также, с его слов, необходимо придерживаться толерантности, которая по его мнению означает скромность и умеренность. При одном голосе против от Сидорова, комиссией было принято решение рекомендовать проект по установке памятного знака на рассмотрение в курганскую гордуму.

Корреспондент URA.RU взял комментарий по теме у источника приближенного к местным православным церквям. По его мнению, установка памятников — это пиар. «Это обычная схема пиара. Выгодно и церкви и заинтересованным лицам, так как у первых нет особого дохода. Бюджетные средства если выделяются то немного, они же в основном за счет прихожан живут», — говорит источник.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объяснила жителям, что по закону не должна проводить общественные обсуждения перед тем, когда устанавливает новые объекты в горсаду. Также сообщалось, что в парке планировалось установить памятник святому Николаю Чудотворцу. В августе состоялась церемония установки закладного камня на месте, где он будет возведен.