14 ноября 2023

Главврач курганской больницы представил своего заместителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врач
В межрайонной больнице №7 начали снимать видеовизитки врачей Фото:

Главврач межрайонной больницы №7 Курганской области Александр Савин представил первую видеовизитку в рамках пилотного проекта для пациентов «Знакомство с врачом». Ролик с замглавврача, педиатром Ксенией Шарагиной размещен на странице Савина в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня знакомим Вас уважаемые пациенты с заместителем главного врача по медицинской части, врачом-педиатром МРБ №7 Шарагиной Ксенией Алексеевной. Продолжим знакомить с нашей командой», — написал Савин.

Ксения Шарагина закончила Челябинский государственный медицинский университет в 2019 году, специальность — «педиатрия». Работала в детской поликлинике №4 Челябинска участковым педиатром. С 2021 года работает в межрайонной больнице №7 районным и участковым педиатром, с недавнего времени исполняет обязанности заместителя главврача по медицинской части. Пациенты могут получить консультацию на амбулаторном приеме, с вопросами по качеству оказания медпомощи в больнице можно обратиться в кабинет замглавврача (3-ий этаж административного корпуса межрайонной больницы №7).

Ранее URA.RU писало, что в межрайонной больнице №7 (Шумихинский и Альменевский округа Курганской области) запускают проект знакомства пациентов с врачами в формате видеовизиток. Это пилотный проект депздрава, который в случае успеха распространят на другие медицинские организации.

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Главврач межрайонной больницы №7 Курганской области Александр Савин представил первую видеовизитку в рамках пилотного проекта для пациентов «Знакомство с врачом». Ролик с замглавврача, педиатром Ксенией Шарагиной размещен на странице Савина в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня знакомим Вас уважаемые пациенты с заместителем главного врача по медицинской части, врачом-педиатром МРБ №7 Шарагиной Ксенией Алексеевной. Продолжим знакомить с нашей командой», — написал Савин. Ксения Шарагина закончила Челябинский государственный медицинский университет в 2019 году, специальность — «педиатрия». Работала в детской поликлинике №4 Челябинска участковым педиатром. С 2021 года работает в межрайонной больнице №7 районным и участковым педиатром, с недавнего времени исполняет обязанности заместителя главврача по медицинской части. Пациенты могут получить консультацию на амбулаторном приеме, с вопросами по качеству оказания медпомощи в больнице можно обратиться в кабинет замглавврача (3-ий этаж административного корпуса межрайонной больницы №7). Ранее URA.RU писало, что в межрайонной больнице №7 (Шумихинский и Альменевский округа Курганской области) запускают проект знакомства пациентов с врачами в формате видеовизиток. Это пилотный проект депздрава, который в случае успеха распространят на другие медицинские организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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