Тюменские бизнесмены сорвут куш на матерях

Тюменские бизнесмены поднимут цены на цветы в День матери

15 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Букеты на День матери в Тюмени подорожают в среднем на 5-7% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцы цветочных магазинов Тюмени поднимут цены на букеты в День матери. Об этом, на правах анонимности рассказал один из местных предпринимателей. Праздник пройдет 26 ноября. «Праздник становится с каждым годом все популярнее, спрос на цветы в этот день пусть и не такой, как на 8 Марта, но все же большой. Поэтому, конечно, мы делаем небольшую накрутку. Процентов пять-семь накидываем сверху», — рассказал собеседник агентства. Мужчина добавляет, что многие салоны уже начали принимать предзаказы на букеты ко Дню матери. Как правило, рассказывает собеседник, композиции составляются из нескольких десятков роз или экзотических цветов.

Владельцы цветочных магазинов Тюмени поднимут цены на букеты в День матери. Об этом, на правах анонимности рассказал один из местных предпринимателей. Праздник пройдет 26 ноября. «Праздник становится с каждым годом все популярнее, спрос на цветы в этот день пусть и не такой, как на 8 Марта, но все же большой. Поэтому, конечно, мы делаем небольшую накрутку. Процентов пять-семь накидываем сверху», — рассказал собеседник агентства. Мужчина добавляет, что многие салоны уже начали принимать предзаказы на букеты ко Дню матери. Как правило, рассказывает собеседник, композиции составляются из нескольких десятков роз или экзотических цветов.