14 ноября 2023

Тюменские бизнесмены сорвут куш на матерях

Тюменские бизнесмены поднимут цены на цветы в День матери
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, букет, цветы, герберы
Букеты на День матери в Тюмени подорожают в среднем на 5-7% Фото:

Владельцы цветочных магазинов Тюмени поднимут цены на букеты в День матери. Об этом, на правах анонимности рассказал один из местных предпринимателей. Праздник пройдет 26 ноября.

«Праздник становится с каждым годом все популярнее, спрос на цветы в этот день пусть и не такой, как на 8 Марта, но все же большой. Поэтому, конечно, мы делаем небольшую накрутку. Процентов пять-семь накидываем сверху», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина добавляет, что многие салоны уже начали принимать предзаказы на букеты ко Дню матери. Как правило, рассказывает собеседник, композиции составляются из нескольких десятков роз или экзотических цветов.

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Владельцы цветочных магазинов Тюмени поднимут цены на букеты в День матери. Об этом, на правах анонимности рассказал один из местных предпринимателей. Праздник пройдет 26 ноября. «Праздник становится с каждым годом все популярнее, спрос на цветы в этот день пусть и не такой, как на 8 Марта, но все же большой. Поэтому, конечно, мы делаем небольшую накрутку. Процентов пять-семь накидываем сверху», — рассказал собеседник агентства. Мужчина добавляет, что многие салоны уже начали принимать предзаказы на букеты ко Дню матери. Как правило, рассказывает собеседник, композиции составляются из нескольких десятков роз или экзотических цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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