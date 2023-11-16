КПРФ в Тюмени не сможет отказаться от пиара на критике бюджета

Фракция КПРФ не будет голосовать за принятие бюджета Тюменской области

17 ноября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Бюджет региона депутаты Тюменской областной думы рассмотрят 22 ноября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутаты фракции КПРФ Тюменской областной думы намерены голосовать против принятия бюджета региона в первом чтении. Такое решение будет принято на заседании депутатской фракции. Об этом URA.RU рассказала руководитель фракции в облдуме Тамара Казанцева. «Мы принимали участие в заседаниях согласительных комиссий по бюджету и сейчас готовимся к заседаниям думы, на которых будет приниматься бюджет области. У меня были вопросы по уменьшению доходов от аренды муниципального имущества и увеличению расходов на губернатора. Фракция КПРФ, все четыре депутата, будет голосовать против принятия бюджета. У нас такая установка в партии», — прокомментировала Тамара Казанцева. Она пояснила, что позиция руководства партии обязывает депутатов голосовать «против», в противном случае членов фракции могут наказать за неисполнение партийных постановлений. Ежегодно фракция КПРФ в областной думе голосует «против» в первом чтении бюджета Тюменской области, а во втором и третьем чтении депутаты фракции голосуют «за», либо воздерживаются. В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. В проекте бюджета Тюменской области на 2024 год доходы запланированы в размере 242,6 млрд рублей, расходы составят 286,3 млрд рублей, дефицит бюджета планируется в размере 43 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты фракции КПРФ Тюменской областной думы намерены голосовать против принятия бюджета региона в первом чтении. Такое решение будет принято на заседании депутатской фракции. Об этом URA.RU рассказала руководитель фракции в облдуме Тамара Казанцева. «Мы принимали участие в заседаниях согласительных комиссий по бюджету и сейчас готовимся к заседаниям думы, на которых будет приниматься бюджет области. У меня были вопросы по уменьшению доходов от аренды муниципального имущества и увеличению расходов на губернатора. Фракция КПРФ, все четыре депутата, будет голосовать против принятия бюджета. У нас такая установка в партии», — прокомментировала Тамара Казанцева. Она пояснила, что позиция руководства партии обязывает депутатов голосовать «против», в противном случае членов фракции могут наказать за неисполнение партийных постановлений. Ежегодно фракция КПРФ в областной думе голосует «против» в первом чтении бюджета Тюменской области, а во втором и третьем чтении депутаты фракции голосуют «за», либо воздерживаются. В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. В проекте бюджета Тюменской области на 2024 год доходы запланированы в размере 242,6 млрд рублей, расходы составят 286,3 млрд рублей, дефицит бюджета планируется в размере 43 млрд рублей.