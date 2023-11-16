Блогер Галямов: еще нескольким домам в Астрахани грозит обрушение

16 ноября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

От жителей Астрахани поступает множество жалоб на проблемы с канализацией и состояние их домов. Оно схоже с тем, в котором находился частично обрушившийся вечером 16 октября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал блогер, правозащитник Григорий Галямов. «На самом деле очень много проблем с канализационной системой. Я считаю, что она не справляется [с повышающейся нагрузкой]. <…> Откровенно говоря, проблема насущная на сегодняшний день. Кроме этого дома, есть еще дома, которые с затопленными подвалами, потолки обваливаются», — заявил Григорий Галямов. Правозащитник отметил, что получал много обращений от местных жителей по разным проблемам, потому не исключено, что жители рухнувшего дома на Привокзальной площади запрашивали помощь. Кроме того, собеседник URA.RU подчеркнул, что работники водоканала реагировали на обращения, приезжали и решали проблемы с канализацией. По словам блогера, жители Астрахани готовы были сами собрать деньги на замену трубопроводной системы. Однако ситуация заходила в тупик из-за отсутствия необходимой техники у ответственных ведомств. Вечером 16 октября в Астрахани обрушилось два подъезда пятиэтажного жилого дома. После происшествия местные жители массово начали сообщать о проблемном жилье. А жители рухнувшего дома, выяснило URA.RU, долго не могли достучаться до управляющей компании. На данный момент известно, что при ЧП погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. URA.RU ведет прямую трансляцию, в котором сообщаются все детали происшествия.