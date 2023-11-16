Власти потратят миллионы рублей на улучшение сайта Курганской облдумы

Курганская областная дума планирует улучшить свою кибербезопасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Курганской областной думы потратят более двух миллионов рублей на улучшение серверного помещения. Таким образом власти планируют улучшить работу своего официального сайта, который ранее не функционировал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской облдумы.

«Закупка на поставку и модернизацию системы серверного помещения для государственных нужд Курганской областной думы осуществлена для обеспечения стабильной работы серверного оборудования, бесперебойного функционирования информационно-технологической инфраструктуры. В том числе, и в целях обеспечения доступа к информации о деятельности Курганской областной думы», — рассказали URA.RU

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте госзакупок, начальная цена такой поставки составила 2 066 489 рублей. В составе закупки указано, что власти планируют установить источники бесперебойного питания и батарейные модули. Сотрудники облдумы, как указано в техническом задании к закупке, установили требование, что необходимые механизмы должны быть произведены только на территории Российской Федерации. В настоящий момент уже определен поставщик. Победителем электронного аукциона стал участник 151, который предложил за данную работу 1 560 199 рублей. Корреспонденту пока не сообщили, когда поставщик приступит к работе.