16 ноября 2023

В ЯНАО выявили лидеров проекта «Самбо в школу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по самбо в спортивной школе в г. Гагарин. Смоленская область, г. Гагарин, турнир, борьба, соревнования, спорт, дети, самбо, молодежь, юноши
На Ямале активно развивают самбо в школах Фото:

Город Губкинский оказался в числе лидеров в ЯНАО, реализующих проект «Самбо в школу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы Губкинского Александр Першин.

«Губкинский один из лидеров на Ямале по реализации проекта „Самбо в школу“. В четырех школах города уже успешно реализуется этот проект, но на этом останавливаться мы не собираемся», — рассказал чиновник.

Второй всероссийский форум «Время самбо» состоялся 16 ноября в Москве. Представителями от ЯНАО стали председатель партпроекта «ZaСамбо» ЯНАО Алексей Ситников и координатор проекта в Губкинском Александр Першин.

Ранее URA.RU сообщало о развитии самбо в школах в подшефной Волновахе (ДНР). Пролоббировал развитие самбо в ДНР глава Федерации самбо ЯНАО Андрей Гаранин.

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Город Губкинский оказался в числе лидеров в ЯНАО, реализующих проект «Самбо в школу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы Губкинского Александр Першин. «Губкинский один из лидеров на Ямале по реализации проекта „Самбо в школу“. В четырех школах города уже успешно реализуется этот проект, но на этом останавливаться мы не собираемся», — рассказал чиновник. Второй всероссийский форум «Время самбо» состоялся 16 ноября в Москве. Представителями от ЯНАО стали председатель партпроекта «ZaСамбо» ЯНАО Алексей Ситников и координатор проекта в Губкинском Александр Першин. Ранее URA.RU сообщало о развитии самбо в школах в подшефной Волновахе (ДНР). Пролоббировал развитие самбо в ДНР глава Федерации самбо ЯНАО Андрей Гаранин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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