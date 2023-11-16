В ЯНАО выявили лидеров проекта «Самбо в школу»

Город Губкинский оказался в числе лидеров в ЯНАО, реализующих проект «Самбо в школу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы Губкинского Александр Першин.
«Губкинский один из лидеров на Ямале по реализации проекта „Самбо в школу“. В четырех школах города уже успешно реализуется этот проект, но на этом останавливаться мы не собираемся», — рассказал чиновник.
Второй всероссийский форум «Время самбо» состоялся 16 ноября в Москве. Представителями от ЯНАО стали председатель партпроекта «ZaСамбо» ЯНАО Алексей Ситников и координатор проекта в Губкинском Александр Першин.
Ранее URA.RU сообщало о развитии самбо в школах в подшефной Волновахе (ДНР). Пролоббировал развитие самбо в ДНР глава Федерации самбо ЯНАО Андрей Гаранин.
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