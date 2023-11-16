В ЯНАО выявили лидеров проекта «Самбо в школу»

17 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

На Ямале активно развивают самбо в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Город Губкинский оказался в числе лидеров в ЯНАО, реализующих проект «Самбо в школу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы Губкинского Александр Першин. «Губкинский один из лидеров на Ямале по реализации проекта „Самбо в школу“. В четырех школах города уже успешно реализуется этот проект, но на этом останавливаться мы не собираемся», — рассказал чиновник. Второй всероссийский форум «Время самбо» состоялся 16 ноября в Москве. Представителями от ЯНАО стали председатель партпроекта «ZaСамбо» ЯНАО Алексей Ситников и координатор проекта в Губкинском Александр Першин. Ранее URA.RU сообщало о развитии самбо в школах в подшефной Волновахе (ДНР). Пролоббировал развитие самбо в ДНР глава Федерации самбо ЯНАО Андрей Гаранин.

Город Губкинский оказался в числе лидеров в ЯНАО, реализующих проект «Самбо в школу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы Губкинского Александр Першин. «Губкинский один из лидеров на Ямале по реализации проекта „Самбо в школу“. В четырех школах города уже успешно реализуется этот проект, но на этом останавливаться мы не собираемся», — рассказал чиновник. Второй всероссийский форум «Время самбо» состоялся 16 ноября в Москве. Представителями от ЯНАО стали председатель партпроекта «ZaСамбо» ЯНАО Алексей Ситников и координатор проекта в Губкинском Александр Першин. Ранее URA.RU сообщало о развитии самбо в школах в подшефной Волновахе (ДНР). Пролоббировал развитие самбо в ДНР глава Федерации самбо ЯНАО Андрей Гаранин.