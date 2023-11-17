В Курганской области два поселка остались без чистой воды

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Виды города. Курган, колонка с водой, ведро с водой, вода, колонка, колонка водоразборная
В Альменевском округе (Курганская область) жители двух поселков находятся без качественной воды Фото:

Жители деревни Аскарово и села Юламаново в Альменевском округе (Курганская область) остались без чистой воды. Районная прокуратура провела проверку и через суд обязала мэрию округа обеспечить жителей водой в соответствии с нормами. Информация об этом указана на сайте ведомства.

«Прокуратура Альменевского округа провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения в деятельности администрации округа. Установлено, что в Юламаново и Аскарово не организовано водоснабжение в соответствии с санитарно-эпидемиологического законодательством», — указано на сайте областной прокуратуры. Также сообщается, что Альменевский районный суд удовлетворил требования прокурора, который обратился с иском о возложении на мэрию обязанности по организации водоснабжения в поселках. Отмечено, что ход решения суда после его вступления в законную силу будет взят местной прокуратурой на контроль.

Ранее URA.RU писало, что что жители села Колташево (Кетовский округ) на «курганской Рублевке» остались без воды в период аномальной жары и угрозы пожаров. Сельчане заявляли, что в администрации проблему с водой связывали с возросшим числом населения, однако они не были согласны с такой версией. Также, по их версии, воду вывозили в город, однако они не знали, для каких нужд.

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Жители деревни Аскарово и села Юламаново в Альменевском округе (Курганская область) остались без чистой воды. Районная прокуратура провела проверку и через суд обязала мэрию округа обеспечить жителей водой в соответствии с нормами. Информация об этом указана на сайте ведомства. «Прокуратура Альменевского округа провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения в деятельности администрации округа. Установлено, что в Юламаново и Аскарово не организовано водоснабжение в соответствии с санитарно-эпидемиологического законодательством», — указано на сайте областной прокуратуры. Также сообщается, что Альменевский районный суд удовлетворил требования прокурора, который обратился с иском о возложении на мэрию обязанности по организации водоснабжения в поселках. Отмечено, что ход решения суда после его вступления в законную силу будет взят местной прокуратурой на контроль. Ранее URA.RU писало, что что жители села Колташево (Кетовский округ) на «курганской Рублевке» остались без воды в период аномальной жары и угрозы пожаров. Сельчане заявляли, что в администрации проблему с водой связывали с возросшим числом населения, однако они не были согласны с такой версией. Также, по их версии, воду вывозили в город, однако они не знали, для каких нужд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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