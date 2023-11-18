Житель ЯНАО пытался зарезать знакомого

Между мужчинами произошел конфликт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Аксарка (ЯНАО) между мужчинами произошла ссора. По информации окружного управления СК РФ, один из участников конфликта пытался убить оппонента, ударив ножом в грудь.

«В Приуральском районе мужчина подозревается в покушении на убийство знакомого. 15 ноября 2023 года житель Тазовского района, находясь в гостях у местного жителя в селе Аксарка, в ходе конфликта с хозяином квартиры нанес ему удар ножом в область грудной клетки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Нападавший ранее был судим за аналогичные преступления. Второй участник конфликта доставлен в медучреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.