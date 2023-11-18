18 ноября 2023
17 ноября 2023

Житель ЯНАО пытался зарезать знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Между мужчинами произошел конфликт Фото:

В селе Аксарка (ЯНАО) между мужчинами произошла ссора. По информации окружного управления СК РФ, один из участников конфликта пытался убить оппонента, ударив ножом в грудь.

«В Приуральском районе мужчина подозревается в покушении на убийство знакомого. 15 ноября 2023 года житель Тазовского района, находясь в гостях у местного жителя в селе Аксарка, в ходе конфликта с хозяином квартиры нанес ему удар ножом в область грудной клетки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Нападавший ранее был судим за аналогичные преступления. Второй участник конфликта доставлен в медучреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В селе Аксарка (ЯНАО) между мужчинами произошла ссора. По информации окружного управления СК РФ, один из участников конфликта пытался убить оппонента, ударив ножом в грудь. «В Приуральском районе мужчина подозревается в покушении на убийство знакомого. 15 ноября 2023 года житель Тазовского района, находясь в гостях у местного жителя в селе Аксарка, в ходе конфликта с хозяином квартиры нанес ему удар ножом в область грудной клетки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Нападавший ранее был судим за аналогичные преступления. Второй участник конфликта доставлен в медучреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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