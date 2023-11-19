На Курганскую область надвигаются метель и резкое похолодание

Помимо метели 23 ноября ожидается мокрый снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 23 ноября ожидается метель. За два дня до этого температура воздуха местами опустится до -16 градусов. Также в регионе местами будет гололедица. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. На дорогах местами гололедица. 23.11.2023: облачно, снег, местами мокрый, метель», — указано на сайте.

В этот день в регионе, по прогнозам, потеплеет до +3 градусов, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом 21 ноября местами похолодает до 16 градусов, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 ноября ожидаются осадки.

19 ноября в регионе из-за непогоды было введено ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Запрет продлился до утра 20 ноября.