19 ноября 2023

На Курганскую область надвигаются метель и резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо метели 23 ноября ожидается мокрый снег Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 23 ноября ожидается метель. За два дня до этого температура воздуха местами опустится до -16 градусов. Также в регионе местами будет гололедица. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. На дорогах местами гололедица. 23.11.2023: облачно, снег, местами мокрый, метель», — указано на сайте.

В этот день в регионе, по прогнозам, потеплеет до +3 градусов, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом 21 ноября местами похолодает до 16 градусов, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 ноября ожидаются осадки.

19 ноября в регионе из-за непогоды было введено ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Запрет продлился до утра 20 ноября.

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В Курганской области 23 ноября ожидается метель. За два дня до этого температура воздуха местами опустится до -16 градусов. Также в регионе местами будет гололедица. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. На дорогах местами гололедица. 23.11.2023: облачно, снег, местами мокрый, метель», — указано на сайте. В этот день в регионе, по прогнозам, потеплеет до +3 градусов, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом 21 ноября местами похолодает до 16 градусов, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 ноября ожидаются осадки. 19 ноября в регионе из-за непогоды было введено ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Запрет продлился до утра 20 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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