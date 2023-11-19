19 ноября 2023

Курганскую больницу оштрафовали за массовые нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, областная больница, больница, больничная койка
Курганский диспансер получил штраф после проверки Фото:

В Курганском областном кардиологическом диспансере проверка Росздравнадзора обнаружила массовые нарушения. Итогом стал штраф для администрации учреждения, сообщает система ГАС «Правосудие».

«ГБУ „Курганский областной кардиологический диспансер“ признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 75 000 руб.», — информирует сайт курганского горсуда. Проверка Росздравнадзора обнаружила, что в больнице работают с грубым нарушением лицензионных требований и условий.

Среди нарушений было указано отсутствие комплектования медицинских кабинетов. Также в диспансере не проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий. Кроме того, руководитель не составил план проверок и не проводили их. В том числе, на жалобы граждан о летальных исходах или осложнениях в результате медицинской деятельности.

Редакция обратилась в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать итоги проверки. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская прокуратура проверила курганскую больницу после публикации редакции. Сотрудники ведомства нашли следы протекающей кровли в Кетовской райбольнице.

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В Курганском областном кардиологическом диспансере проверка Росздравнадзора обнаружила массовые нарушения. Итогом стал штраф для администрации учреждения, сообщает система ГАС «Правосудие». «ГБУ „Курганский областной кардиологический диспансер“ признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 75 000 руб.», — информирует сайт курганского горсуда. Проверка Росздравнадзора обнаружила, что в больнице работают с грубым нарушением лицензионных требований и условий. Среди нарушений было указано отсутствие комплектования медицинских кабинетов. Также в диспансере не проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий. Кроме того, руководитель не составил план проверок и не проводили их. В том числе, на жалобы граждан о летальных исходах или осложнениях в результате медицинской деятельности. Редакция обратилась в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать итоги проверки. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганская прокуратура проверила курганскую больницу после публикации редакции. Сотрудники ведомства нашли следы протекающей кровли в Кетовской райбольнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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