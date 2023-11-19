19 ноября 2023

В тюменской школе дети потеряли сознание после прививок

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохое самочувствие детей оказалось результатом волнения Фото:

В одной из школ Тюмени несколько детей потеряли сознание после того, как им поставили прививки. Об этом URA.RU рассказала очевидица событий.

«17 ноября в школе ставили прививки. После этого несколько девочек упали в обморок», — рассказала URA.RU свидетельница событий.

Получить оперативный комментарий у руководства школы не удалось: в приемной URA.RU заявили, что директор находится в отпуске, а у ее зама нет городского номера телефона. Секретарь пообещала передать просьбу журналиста о разговоре педагогу, но на момент публикации ответного звонка не последовало. Направлен письменный запрос.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области пояснили, что медицинские манипуляции в школах проводят работники тех учреждений здравоохранения, к территориям обслуживания которых относится образовательное учреждение. Перед тем, как провести процедуру, у родителей детей берут письменное согласие на вакцинацию.

«В данной школе 17 ноября проводилась туберкулинодиагностика (проба Манту), в соответствии с санитарными требованиями. Нескольким детям, учитывая их вегетативно-нервное состояние (волнение), потребовалось наблюдение, изменений отмечено не было. При этом медпомощь никому не понадобилась», — рассказали в депздраве.

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В одной из школ Тюмени несколько детей потеряли сознание после того, как им поставили прививки. Об этом URA.RU рассказала очевидица событий. «17 ноября в школе ставили прививки. После этого несколько девочек упали в обморок», — рассказала URA.RU свидетельница событий. Получить оперативный комментарий у руководства школы не удалось: в приемной URA.RU заявили, что директор находится в отпуске, а у ее зама нет городского номера телефона. Секретарь пообещала передать просьбу журналиста о разговоре педагогу, но на момент публикации ответного звонка не последовало. Направлен письменный запрос. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области пояснили, что медицинские манипуляции в школах проводят работники тех учреждений здравоохранения, к территориям обслуживания которых относится образовательное учреждение. Перед тем, как провести процедуру, у родителей детей берут письменное согласие на вакцинацию. «В данной школе 17 ноября проводилась туберкулинодиагностика (проба Манту), в соответствии с санитарными требованиями. Нескольким детям, учитывая их вегетативно-нервное состояние (волнение), потребовалось наблюдение, изменений отмечено не было. При этом медпомощь никому не понадобилась», — рассказали в депздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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