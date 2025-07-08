В Тюмени на 7,5 часов задерживают вылет самолета в ХМАО

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Рейс задержан из-за затянувшейся подготовки самолета
Рейс задержан из-за затянувшейся подготовки самолета Фото:

В Тюмени на 7,5 часов задержан вылет самолета авиакомпании «ЮТэйр», который должен доставить пассажиров в Ханты-Мансийск. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс UT 319, Тюмень — Ханты-Мансийск. Вылет по расписанию: 07:35. Расчетное время: 15:00», — следует из онлайн-табло авиагавани.

В справочной службе Рощино пояснили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для тюменцев из-за задержки авиарейсов.

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В Тюмени на 7,5 часов задержан вылет самолета авиакомпании «ЮТэйр», который должен доставить пассажиров в Ханты-Мансийск. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс UT 319, Тюмень — Ханты-Мансийск. Вылет по расписанию: 07:35. Расчетное время: 15:00», — следует из онлайн-табло авиагавани. В справочной службе Рощино пояснили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для тюменцев из-за задержки авиарейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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