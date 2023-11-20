20 ноября 2023
19 ноября 2023

В ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
На одном из месторождений в Тазовском районе погиб вахтовик Фото:

На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО мужчина 1969 года рождения упал с высоты и ударился затылком о трубу. От полученной травмы рабочий скончался, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.

«На одном из месторождений Тазовского района 19 ноября, во время проведения работ по выкладыванию на стеллаже приемных мостков обсадной колоны помощник бурильщика коммерческой организации, находясь на пучке труб, сорвался и упал на землю. При падении мужчина 1969 года рождения получил травму несовместимую с жизнью, ударившись головой о металлическую трубу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за технику безопасности на объекте, дана юридическая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Тазовском районе ЯНАО вахтовик погиб, ударившись о трубу
В Тазовском районе ЯНАО вахтовик погиб, ударившись о трубу
Фото:

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На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО мужчина 1969 года рождения упал с высоты и ударился затылком о трубу. От полученной травмы рабочий скончался, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ. «На одном из месторождений Тазовского района 19 ноября, во время проведения работ по выкладыванию на стеллаже приемных мостков обсадной колоны помощник бурильщика коммерческой организации, находясь на пучке труб, сорвался и упал на землю. При падении мужчина 1969 года рождения получил травму несовместимую с жизнью, ударившись головой о металлическую трубу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за технику безопасности на объекте, дана юридическая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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