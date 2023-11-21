В Тюмени на улице Пермякова водитель легкового автомобиля Honda сбил восьмилетнего мальчика, когда тот перемещался на самокате, возвращаясь из школы. Об этом сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».
«Восьмилетний школьник на самокате сбит автомобилем Honda вечером в жилой зоне на улице Пермякова в Тюмени. Мальчик возвращался из школы домой. 39-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка и не успел остановиться. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили госавтоинспекторы.
В конце прошлой недели в областной Госавтоинспекции сообщали о ДТП на трассе Тюмень—Омск, где на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.
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