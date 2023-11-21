21 ноября 2023

В Тюмени водитель сбил восьмилетнего школьника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени восьмилетний мальчик попал под колеса легковушки Фото:

В Тюмени на улице Пермякова водитель легкового автомобиля Honda сбил восьмилетнего мальчика, когда тот перемещался на самокате, возвращаясь из школы. Об этом сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».

«Восьмилетний школьник на самокате сбит автомобилем Honda вечером в жилой зоне на улице Пермякова в Тюмени. Мальчик возвращался из школы домой. 39-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка и не успел остановиться. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили госавтоинспекторы.

В конце прошлой недели в областной Госавтоинспекции сообщали о ДТП на трассе Тюмень—Омск, где на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.

Место происшествия
Место происшествия

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В Тюмени на улице Пермякова водитель легкового автомобиля Honda сбил восьмилетнего мальчика, когда тот перемещался на самокате, возвращаясь из школы. Об этом сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «Восьмилетний школьник на самокате сбит автомобилем Honda вечером в жилой зоне на улице Пермякова в Тюмени. Мальчик возвращался из школы домой. 39-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка и не успел остановиться. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили госавтоинспекторы. В конце прошлой недели в областной Госавтоинспекции сообщали о ДТП на трассе Тюмень—Омск, где на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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