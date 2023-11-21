Депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров принимает участие в представлении региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он встречает гостей выставки в русском народном костюме, передает корреспондент URA.RU.
«Депутат гордумы Максим Пивоваров встречает гостей у стенда Курганской области в русском народном костюме. Он угощает людей хлебом-солью», — передает корреспондент агентства.
Об участии в международной выставке «Россия» депутат пояснил, что находится там уже несколько дней. Отметим, что деятельность Пивоварова связана с проведением праздничных мероприятий.
В январе 2022 года депутат гордумы Кургана Максим Пивоваров написал заявление на выход из рядов КПРФ. Из-за этого он едва не лишился мандата. Пивоваров участвовал в управлении муниципальных бань, но не смог вывести предприятие из банкротства. Также депутат ссорился с коллегами из-за того, что в его список наказов был включен уже отремонтированный двор.
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