21 ноября 2023

Тюменские депутаты в первом чтении приняли проект дефицитного бюджета

Тюменская облдума приняла проект дефицитного бюджета в первом чтении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, бюджет, решение, лобби, законы
В ближайшие годы расходы Тюменской области будут превышать доходы Фото:

Депутаты Тюменской областной думы в первом чтении проголосовали за принятие проекта регионального бюджета на период с 2024 по 2026 гг., в котором расходная часть превышает доходную. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному парламенту. Рассмотрение проекта бюджета продолжится 23 ноября.

«Впервые за много лет за принятие бюджета проголосовала фракция ЛДПР — это можно считать личной политической победой губернатора Александра Моора. Коммунисты традиционно проголосовали „против“, так как действовали по инструкции из ЦИК КПРФ: за бюджет партия голосует только в тех регионах, где губернаторы являются коммунистами», — сообщил собеседник агентства, близкий к политическому истеблишменту.

Проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 242,6 рубля. Расходная часть составит 286,3 млрд рублей. «На вопрос о том, почему Тюменская область вновь принимает дефицитный бюджет, во время своего послания ответил глава региона Александр Моор. Это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект имел место для маневра и мог взять недостающие деньги в долг. Так уже делали предыдущие два года, но до займов дело не дошло», — пояснил инсайдер URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Тюменской областной думы в первом чтении проголосовали за принятие проекта регионального бюджета на период с 2024 по 2026 гг., в котором расходная часть превышает доходную. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному парламенту. Рассмотрение проекта бюджета продолжится 23 ноября. «Впервые за много лет за принятие бюджета проголосовала фракция ЛДПР — это можно считать личной политической победой губернатора Александра Моора. Коммунисты традиционно проголосовали „против“, так как действовали по инструкции из ЦИК КПРФ: за бюджет партия голосует только в тех регионах, где губернаторы являются коммунистами», — сообщил собеседник агентства, близкий к политическому истеблишменту. Проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 242,6 рубля. Расходная часть составит 286,3 млрд рублей. «На вопрос о том, почему Тюменская область вновь принимает дефицитный бюджет, во время своего послания ответил глава региона Александр Моор. Это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект имел место для маневра и мог взять недостающие деньги в долг. Так уже делали предыдущие два года, но до займов дело не дошло», — пояснил инсайдер URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...