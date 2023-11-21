Тюменские депутаты в первом чтении приняли проект дефицитного бюджета

Тюменская облдума приняла проект дефицитного бюджета в первом чтении

22 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

В ближайшие годы расходы Тюменской области будут превышать доходы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы в первом чтении проголосовали за принятие проекта регионального бюджета на период с 2024 по 2026 гг., в котором расходная часть превышает доходную. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному парламенту. Рассмотрение проекта бюджета продолжится 23 ноября. «Впервые за много лет за принятие бюджета проголосовала фракция ЛДПР — это можно считать личной политической победой губернатора Александра Моора. Коммунисты традиционно проголосовали „против“, так как действовали по инструкции из ЦИК КПРФ: за бюджет партия голосует только в тех регионах, где губернаторы являются коммунистами», — сообщил собеседник агентства, близкий к политическому истеблишменту. Проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 242,6 рубля. Расходная часть составит 286,3 млрд рублей. «На вопрос о том, почему Тюменская область вновь принимает дефицитный бюджет, во время своего послания ответил глава региона Александр Моор. Это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект имел место для маневра и мог взять недостающие деньги в долг. Так уже делали предыдущие два года, но до займов дело не дошло», — пояснил инсайдер URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Тюменской областной думы в первом чтении проголосовали за принятие проекта регионального бюджета на период с 2024 по 2026 гг., в котором расходная часть превышает доходную. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному парламенту. Рассмотрение проекта бюджета продолжится 23 ноября. «Впервые за много лет за принятие бюджета проголосовала фракция ЛДПР — это можно считать личной политической победой губернатора Александра Моора. Коммунисты традиционно проголосовали „против“, так как действовали по инструкции из ЦИК КПРФ: за бюджет партия голосует только в тех регионах, где губернаторы являются коммунистами», — сообщил собеседник агентства, близкий к политическому истеблишменту. Проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 242,6 рубля. Расходная часть составит 286,3 млрд рублей. «На вопрос о том, почему Тюменская область вновь принимает дефицитный бюджет, во время своего послания ответил глава региона Александр Моор. Это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект имел место для маневра и мог взять недостающие деньги в долг. Так уже делали предыдущие два года, но до займов дело не дошло», — пояснил инсайдер URA.RU.