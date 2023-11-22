HH.ru: В Тюмени самый большой дефицит кадров отмечается в торговле

Больше всего работников в Тюмени требуется в торговлю, маркетинг и на транспорт Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени по состоянию на 22 ноября зарегистрировано больше 17,7 тысяч вакансий во всех сферах бизнеса. Такие данные сообщает сайт рекрутинговой компании hh.ru.

Журналис URA.RU проанализировал структуру спроса на тюменском рынке труда, а заодно выяснил, какие резюме жители областного центра регистрируют в рекрутинговых агентствах чаще всего. Для статистики использовались только активные на момент публикации вакансии, а все рассмотренные резюме находятся в категориях «активный поиск» или «рассматриваю предложения от работодателей».

Самые дефицитные специалисты

Топ-4 самых востребованных специалистов возглавляют продавцы-консультанты и кассиры. В настоящий момент на hh.ru размещена 1371 вакансия по этому направлению. Верхняя граница зарплаты в отрасли — 90 тысяч, нижняя — 30 тысяч рублей.

Работодатели готовы предложить тюменцам около 17 тысяч вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На втором месте по востребованности находятся менеджеры по продажам и работе с клиентами. Тюменскому бизнесу необходимо 1244 таких специалиста. Разброс зарплат — от 37 до 200 тысяч рублей

Третье место заняла профессия водителя: транспортные компании областной столицы ищут 857 специалистов этого профиля. Здесь готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.

Замыкают топ-4 врачи различного профиля. Поликлиникам необходимы 503 специалиста во все направления медицины.

Максимальную зарплату до 750 тысяч рублей предлагают стоматологу — ортопеду, а ниже всего оцениваются специалисты по паллиативной помощи — им готовы платить всего 19 тысяч рублей.

Самые распространенные резюме

На сайте hh.ru зарегистрировано более 507 тысяч резюме от соискателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как ни странно, но первые три пункта обоих рейтингов совпадают. Чаще всего люди размещают на рекрутинговых сайтах резюме. В настоящий момент в Тюмени в поисках работы находятся 5761 продавец, 5434 менеджера и 4758 водителей. Количество соискателей в несколько раз превышает потребности местных предприятий, а водителей нужно почти в 5,5 раз меньше, чем есть готовых работать специалистов.

На четвертом месте среди самых популярных резюме находится профессия инженера-конструктора и проектировщика. Такую работу ищут себе 3695 человек.

Потребность в инженерах в Тюмени небольшая — всего 343 вакансии. Платить в этой сфере готовы от 30 до 150 тысяч рублей, однако большая часть работодателей предполагаемую зарплату предпочла не называть.