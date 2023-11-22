Курганцы простились с погибшим в зоне СВО земляком
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курганской области простились с подполковником, командиром военной части Ильей Корзухиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Прощание с военнослужащим ВС РФ состоялось в Катайском округе.
«Погибший в зоне спецоперации Корзухин Илья Александрович был подполковником, командиром военной части. Военнослужащего похоронили 22 ноября в Катайском округе», — сообщил URA.RU представитель областного военкомата. Боец окончил Казанское высшее командное училище.
В Курганской области простились с подполковником Корзухиным, погибшим в зоне СВО
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