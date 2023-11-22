22 ноября 2023

Командир военной части из Курганской области погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
Курганцы простились с погибшим в зоне СВО земляком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с подполковником, командиром военной части Ильей Корзухиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Прощание с военнослужащим ВС РФ состоялось в Катайском округе.

«Погибший в зоне спецоперации Корзухин Илья Александрович был подполковником, командиром военной части. Военнослужащего похоронили 22 ноября в Катайском округе», — сообщил URA.RU представитель областного военкомата. Боец окончил Казанское высшее командное училище.

В Курганской области простились с подполковником Корзухиным, погибшим в зоне СВО
В Курганской области простились с подполковником Корзухиным, погибшим в зоне СВО
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В Курганской области простились с подполковником, командиром военной части Ильей Корзухиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Прощание с военнослужащим ВС РФ состоялось в Катайском округе. «Погибший в зоне спецоперации Корзухин Илья Александрович был подполковником, командиром военной части. Военнослужащего похоронили 22 ноября в Катайском округе», — сообщил URA.RU представитель областного военкомата. Боец окончил Казанское высшее командное училище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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