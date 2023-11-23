23 ноября 2023

Опекун, обвиняемая в смерти Далера Бобиева, рвется на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова находится в СИЗО с лета Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Сторона защиты Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, подаст апелляцию на решение Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказала адвокат Елена Хворова.

В СИЗО Наумову оставили до 26 февраля 2024 года. Решение было принято 22 ноября. Тогда адвокат просила смягчить меру пресечения, чтобы Наумова могла находиться дома с детьми. «Готовлю апелляцию. Буду подавать в Свердловский областной суд», — пояснила Хворова.

Адвокатом Наумовой Хворова стала лишь 20 ноября. После судебного процесса она пока что не виделась с женщиной.

История Далера Бобиева началась 26 июня. Именно в этот день Наумова сообщила о пропаже ребенка. Тысячи волонтеров, спасателей и силовиков вышли на улицы Екатеринбурга в поисках малыша. Его тело нашли 29 июня в гараже, который принадлежит семье Наумовых. После этого опекунше выдвинули обвинение и заключили под стражу. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.

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Сторона защиты Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, подаст апелляцию на решение Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказала адвокат Елена Хворова. В СИЗО Наумову оставили до 26 февраля 2024 года. Решение было принято 22 ноября. Тогда адвокат просила смягчить меру пресечения, чтобы Наумова могла находиться дома с детьми. «Готовлю апелляцию. Буду подавать в Свердловский областной суд», — пояснила Хворова. Адвокатом Наумовой Хворова стала лишь 20 ноября. После судебного процесса она пока что не виделась с женщиной. История Далера Бобиева началась 26 июня. Именно в этот день Наумова сообщила о пропаже ребенка. Тысячи волонтеров, спасателей и силовиков вышли на улицы Екатеринбурга в поисках малыша. Его тело нашли 29 июня в гараже, который принадлежит семье Наумовых. После этого опекунше выдвинули обвинение и заключили под стражу. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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