Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, сменила адвоката

22 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева, сменила адвоката. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого защитником опекуна была Жанна Калегина. «Наумова якобы осталась недовольна тем планом, который ей предложила адвокат, поэтому она решила отказаться от ее услуг», — уточнил собеседник агентства. При этом он не смог сказать, кто теперь будет представлять интересы Наумовой в суде. Оперативно связаться с Калегиной не удалось. На звонок адвокат не ответила. История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с мальчиком. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Ранее сообщалось, что Наумова обратиться за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Этим она хочет добиться того, чтобы ей убрали статью за «убийство».

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева, сменила адвоката. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого защитником опекуна была Жанна Калегина. «Наумова якобы осталась недовольна тем планом, который ей предложила адвокат, поэтому она решила отказаться от ее услуг», — уточнил собеседник агентства. При этом он не смог сказать, кто теперь будет представлять интересы Наумовой в суде. Оперативно связаться с Калегиной не удалось. На звонок адвокат не ответила. История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с мальчиком. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Ранее сообщалось, что Наумова обратиться за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Этим она хочет добиться того, чтобы ей убрали статью за «убийство».