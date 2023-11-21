21 ноября 2023

Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, сменила адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова находится в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева, сменила адвоката. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

До этого защитником опекуна была Жанна Калегина. «Наумова якобы осталась недовольна тем планом, который ей предложила адвокат, поэтому она решила отказаться от ее услуг», — уточнил собеседник агентства. При этом он не смог сказать, кто теперь будет представлять интересы Наумовой в суде.

Оперативно связаться с Калегиной не удалось. На звонок адвокат не ответила.

История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с мальчиком. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек.

Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

Ранее сообщалось, что Наумова обратиться за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Этим она хочет добиться того, чтобы ей убрали статью за «убийство».

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Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева, сменила адвоката. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого защитником опекуна была Жанна Калегина. «Наумова якобы осталась недовольна тем планом, который ей предложила адвокат, поэтому она решила отказаться от ее услуг», — уточнил собеседник агентства. При этом он не смог сказать, кто теперь будет представлять интересы Наумовой в суде. Оперативно связаться с Калегиной не удалось. На звонок адвокат не ответила. История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с мальчиком. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Ранее сообщалось, что Наумова обратиться за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Этим она хочет добиться того, чтобы ей убрали статью за «убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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