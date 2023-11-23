Тюменские власти предсказали, сколько трупов найдут за год

В Заводоуковске (Тюменская область) подсчитали, что за год в городе окажется 28 трупов, о перевозке которых придется позаботиться властям. Именно такое число тел умерших указано в соответствующей госзакупке.
«Оказание услуг по транспортировке останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания. Количество — 28», — говорится в документах закупки.
Речь идет о ряде случаев, когда тело умершего человека приходится доставлять на экспертизы и в морги силами муниципальных служб. В частности:
- тела с признаками насильственной смерти;
- тела граждан, чья личность не установлена;
- умерших, у которых нет близких родственников;
- трупы жертв аварий и погибших в чрезвычайных происшествиях.
О том, что подобные тела найдены, властям будут сообщать сотрудники полиции. После этого на место направят специализированную службу. Как ранее писало URA.RU, количественные показатели в подобных закупках устанавливаются исходя из опыта прошлых лет.
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