23 ноября 2023

Тюменские власти предсказали, сколько трупов найдут за год

В Заводоуковске подсчитали число трупов, о которых придется позаботиться властям
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, труп, тело, ритуальная служба, похоронщики
Доставлять тела в бюро МСЭ и морги будут за счет бюджета Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) подсчитали, что за год в городе окажется 28 трупов, о перевозке которых придется позаботиться властям. Именно такое число тел умерших указано в соответствующей госзакупке.

«Оказание услуг по транспортировке останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания. Количество — 28», — говорится в документах закупки.

Речь идет о ряде случаев, когда тело умершего человека приходится доставлять на экспертизы и в морги силами муниципальных служб. В частности:

  • тела с признаками насильственной смерти;
  • тела граждан, чья личность не установлена;
  • умерших, у которых нет близких родственников;
  • трупы жертв аварий и погибших в чрезвычайных происшествиях.

О том, что подобные тела найдены, властям будут сообщать сотрудники полиции. После этого на место направят специализированную службу. Как ранее писало URA.RU, количественные показатели в подобных закупках устанавливаются исходя из опыта прошлых лет.

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В Заводоуковске (Тюменская область) подсчитали, что за год в городе окажется 28 трупов, о перевозке которых придется позаботиться властям. Именно такое число тел умерших указано в соответствующей госзакупке. «Оказание услуг по транспортировке останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания. Количество — 28», — говорится в документах закупки. Речь идет о ряде случаев, когда тело умершего человека приходится доставлять на экспертизы и в морги силами муниципальных служб. В частности: О том, что подобные тела найдены, властям будут сообщать сотрудники полиции. После этого на место направят специализированную службу. Как ранее писало URA.RU, количественные показатели в подобных закупках устанавливаются исходя из опыта прошлых лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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