Самые старые бары Тюмени: куда сходить в пятницу вечером

Куда сходить в Тюмени в пятницу вечером
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Концерт Клавы Коки. Тюмень, тусовка, клуб, бокалы, бар
В Тюмени можно попробовать бургер с пряной вишней и настоящий английский суп Фото:

С началом зимы самое время согреться с друзьями в одном из проверенных годами заведений Тюмени. Редакция URA.RU составила для вас пятничную подборку самых старых баров города, где все также вкусно и весело.

Хорошая еда без лишнего шума

Бургер с пряной вишней, острый миндаль с розмарином и нисуаз с тунцом тюменцы могут попробовать в американском пабе «Big apple pub». Названый в честь Нью-Йорка и заявленный во всех путеводителях по Тюмени для иностранцев он уже более 10 лет удивляет гостей своим особым подходом к кухне и напиткам.

Если хотите попробовать настоящий английский коддл — суп из свиных колбасок и бекона, и морковный торт, то загляните в «Тэтчер». Это коктейль-бар с английской концепцией. Кроме совсем экзотических британских блюд тюменцам там готовы предложить вкусные бургеры и большие мясные тарелки на компанию.

Чешская кухня и стейки

Свои коронные стейки всегда рады подать гостям в ирландском пабе «Ticket to Dublin». Как и родина концепции этого заведения, паб пережил не одно потрясение и все же сохранил свои позиции любимого тюменцами места.

Бару с чешской концепцией «Пражечка» в Тюмени уже давно прочили закрытие, но недавно там обновился интерьер, а вместе с ним меню и барная карта. По отзывам туристов и тюменцев, еда в баре аутентичная, а атмосфера очень уютная.

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С началом зимы самое время согреться с друзьями в одном из проверенных годами заведений Тюмени. Редакция URA.RU составила для вас пятничную подборку самых старых баров города, где все также вкусно и весело. Хорошая еда без лишнего шума Бургер с пряной вишней, острый миндаль с розмарином и нисуаз с тунцом тюменцы могут попробовать в американском пабе «Big apple pub». Названый в честь Нью-Йорка и заявленный во всех путеводителях по Тюмени для иностранцев он уже более 10 лет удивляет гостей своим особым подходом к кухне и напиткам. Если хотите попробовать настоящий английский коддл — суп из свиных колбасок и бекона, и морковный торт, то загляните в «Тэтчер». Это коктейль-бар с английской концепцией. Кроме совсем экзотических британских блюд тюменцам там готовы предложить вкусные бургеры и большие мясные тарелки на компанию. Чешская кухня и стейки Свои коронные стейки всегда рады подать гостям в ирландском пабе «Ticket to Dublin». Как и родина концепции этого заведения, паб пережил не одно потрясение и все же сохранил свои позиции любимого тюменцами места. Бару с чешской концепцией «Пражечка» в Тюмени уже давно прочили закрытие, но недавно там обновился интерьер, а вместе с ним меню и барная карта. По отзывам туристов и тюменцев, еда в баре аутентичная, а атмосфера очень уютная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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