Курганский производитель тушенки ищет менеджеров для работы на Дальнем Востоке

Курганский мясокомбинат «Стандарт» ищет менеджеров для работы на Дальнем Востоке. Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter.
«На ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» требуются территориальные менеджеры для работы в Амурской области и Якутии. Заработная плата от 100 000 рублей. Требуемый опыт работы: 1—3 года», — говорится в объявлении.
В обязанности работников входит выполнение поставленных планов продаж на вверенных территориях, а также проведение презентаций и переговоров с компаниями-партнерами. Кроме того, сотрудникам необходимо мониторить рынок и заниматься обучением торговых представителей.
Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить дома в Донбассе. За вахту разнорабочим готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей. Также работникам предоставляют бесплатное жилье и компенсируют проезд в обе стороны.
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