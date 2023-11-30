30 ноября 2023

Курганский производитель тушенки ищет менеджеров для работы на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганском мясокомбинате ищут менеджеров на зарплату от 100 тысяч рублей Фото:

Курганский мясокомбинат «Стандарт» ищет менеджеров для работы на Дальнем Востоке. Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter.

«На ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» требуются территориальные менеджеры для работы в Амурской области и Якутии. Заработная плата от 100 000 рублей. Требуемый опыт работы: 1—3 года», — говорится в объявлении.

В обязанности работников входит выполнение поставленных планов продаж на вверенных территориях, а также проведение презентаций и переговоров с компаниями-партнерами. Кроме того, сотрудникам необходимо мониторить рынок и заниматься обучением торговых представителей.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить дома в Донбассе. За вахту разнорабочим готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей. Также работникам предоставляют бесплатное жилье и компенсируют проезд в обе стороны.

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Курганский мясокомбинат «Стандарт» ищет менеджеров для работы на Дальнем Востоке. Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. «На ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» требуются территориальные менеджеры для работы в Амурской области и Якутии. Заработная плата от 100 000 рублей. Требуемый опыт работы: 1—3 года», — говорится в объявлении. В обязанности работников входит выполнение поставленных планов продаж на вверенных территориях, а также проведение презентаций и переговоров с компаниями-партнерами. Кроме того, сотрудникам необходимо мониторить рынок и заниматься обучением торговых представителей. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить дома в Донбассе. За вахту разнорабочим готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей. Также работникам предоставляют бесплатное жилье и компенсируют проезд в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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