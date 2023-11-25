Вторая группа заложников прибыла в Израиль

26 ноября 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

ХАМАС передал Израилю 17 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вторая группа заложников прибыла в Израиль. Группа составила 17 человек, из них 13 израильтян и еще четыре гражданина Таиланда. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщает ЦАХАЛ в официальном telegram-канале. По данным Армии обороны Израиля, в группу вошли семь израильских детей и шесть взрослых, а также четыре гражданина Таиланда. Палестинские боевики ХАМАС достигли с Израилем соглашения о временном прекращении огня и обмене заключенными. Боевики передали первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. Однако после возник скандал, из-за которого ЦАХАЛ грозил возобновить удары в Газе. После, благодаря вмешательству Египта и Катара, сторонам удалось достигнуть соглашения о продолжении сделки.

Вторая группа заложников прибыла в Израиль. Группа составила 17 человек, из них 13 израильтян и еще четыре гражданина Таиланда. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщает ЦАХАЛ в официальном telegram-канале. По данным Армии обороны Израиля, в группу вошли семь израильских детей и шесть взрослых, а также четыре гражданина Таиланда. Палестинские боевики ХАМАС достигли с Израилем соглашения о временном прекращении огня и обмене заключенными. Боевики передали первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. Однако после возник скандал, из-за которого ЦАХАЛ грозил возобновить удары в Газе. После, благодаря вмешательству Египта и Катара, сторонам удалось достигнуть соглашения о продолжении сделки.