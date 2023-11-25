25 ноября 2023

Вторая группа заложников прибыла в Израиль

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ХАМАС передал Израилю 17 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вторая группа заложников прибыла в Израиль. Группа составила 17 человек, из них 13 израильтян и еще четыре гражданина Таиланда. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщает ЦАХАЛ в официальном telegram-канале. По данным Армии обороны Израиля, в группу вошли семь израильских детей и шесть взрослых, а также четыре гражданина Таиланда.

Палестинские боевики ХАМАС достигли с Израилем соглашения о временном прекращении огня и обмене заключенными. Боевики передали первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. Однако после возник скандал, из-за которого ЦАХАЛ грозил возобновить удары в Газе. После, благодаря вмешательству Египта и Катара, сторонам удалось достигнуть соглашения о продолжении сделки.

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Вторая группа заложников прибыла в Израиль. Группа составила 17 человек, из них 13 израильтян и еще четыре гражданина Таиланда. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщает ЦАХАЛ в официальном telegram-канале. По данным Армии обороны Израиля, в группу вошли семь израильских детей и шесть взрослых, а также четыре гражданина Таиланда. Палестинские боевики ХАМАС достигли с Израилем соглашения о временном прекращении огня и обмене заключенными. Боевики передали первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. Однако после возник скандал, из-за которого ЦАХАЛ грозил возобновить удары в Газе. После, благодаря вмешательству Египта и Катара, сторонам удалось достигнуть соглашения о продолжении сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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