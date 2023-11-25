Курганец из ревности избил сожительницу разделочной доской

Суд наказал курганца, который избил сожительницу доской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Щучье (Курганская область) отдыхал и распивал спиртное со своей подругой на озере Песчаное. В ходе словесной перепалки мужчина обвинил сожительницу в измене и избил разделочной доской. Об этом говорится в судебных материалах.

«На озере Песчаное недалеко от Щучье подсудимый на почве ревности избил сожительницу кулаками и разделочной доской. Затем он поехал в город за спиртным, которое закончилось. Женщина попросила людей, отдыхающих поблизости вызвать полицию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Щучанского районного суда.

На суде пострадавшая пояснила, что ссора возникла после того, как она отказалась пить пиво и стала выливать его на землю. Затем, по ее словам, сожитель стал злиться и ревновать ее к другим мужчинам. Она добавила, что он бил ее не только доской и кулаками, но и ремнем.

Суд приговорил агрессивного курганца к четырем месяцам ограничения свободы. Он должен не менять место жительства и не выезжать за его пределы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, куда ему следует являться для регистрации один раз в месяц. Приговор вступил в законную силу.