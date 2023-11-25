Жильцы многоквартирного дома в Кургане остались без отопления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жильцам многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей, 11а в Кургане, которые остались без отопления, власти предложили пожить в гостинице. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы мэрии в ответе на редакционный запрос.

«В Кургане на проспекте Машиностроителей, 11а произошла утечка в системе отопления. Всем желающим будет предложно временно, на период проведения восстановительных работ, разместиться в гостинице за счет администрации города», — говорится в ответе представителей мэрии.

Жительница проблемного дома рассказала ранее корреспонденту URA.RU о том, что ночью ударили холода и пропало отопление в квартирах. Она добавила, что в подвале до сих пор стоит вода. Курганские следователи завели уголовное дело против управкомпании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.