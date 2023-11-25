25 ноября 2023

Мэрия Кургана предложила жильцам проблемного дома пожить в гостинице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, коридор, кирпичная кладка, разруха, старый подъезд, ставропольская 1, обшарпанные стены, старые стены
Жильцы многоквартирного дома в Кургане остались без отопления Фото:

Жильцам многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей, 11а в Кургане, которые остались без отопления, власти предложили пожить в гостинице. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы мэрии в ответе на редакционный запрос.

«В Кургане на проспекте Машиностроителей, 11а произошла утечка в системе отопления. Всем желающим будет предложно временно, на период проведения восстановительных работ, разместиться в гостинице за счет администрации города», — говорится в ответе представителей мэрии.

Жительница проблемного дома рассказала ранее корреспонденту URA.RU о том, что ночью ударили холода и пропало отопление в квартирах. Она добавила, что в подвале до сих пор стоит вода. Курганские следователи завели уголовное дело против управкомпании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Курганцы в доме на проспекте Машиностроителей, 11а остались без отопления в холода
Курганцы в доме на проспекте Машиностроителей, 11а остались без отопления в холода
Фото:

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Жильцам многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей, 11а в Кургане, которые остались без отопления, власти предложили пожить в гостинице. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы мэрии в ответе на редакционный запрос. «В Кургане на проспекте Машиностроителей, 11а произошла утечка в системе отопления. Всем желающим будет предложно временно, на период проведения восстановительных работ, разместиться в гостинице за счет администрации города», — говорится в ответе представителей мэрии. Жительница проблемного дома рассказала ранее корреспонденту URA.RU о том, что ночью ударили холода и пропало отопление в квартирах. Она добавила, что в подвале до сих пор стоит вода. Курганские следователи завели уголовное дело против управкомпании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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