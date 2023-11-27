27 ноября 2023

Компания тюменских властей устроит вечеринку со звездами

Тюменская птицефабрика потратит миллионы на мероприятие с участием звезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Кто именно выступит на мероприятии — остается в тайне (архивное фото) Фото:

Птицефабрика «Боровская», 99,9% акций которой принадлежит правительству Тюменской области, устроит мероприятие с участием звезд эстрады и кино за 6,8 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Организация мероприятия с участием звезд российской эстрады, кино и телевидения. Начальная цена — 6 801 761 рубль», — говорится в документах закупки, проведенной птицефабрикой.

По условиям договора мероприятие пройдет 28 ноября, в Тюменской филармонии. Приглашенные звезды будут выступать на сцене на протяжении трех часов. При этом в договоре не указано, кто именно приедет на праздник. URA.RU направило заказчику запрос, ответ ожидается.

Как писало URA.RU, владельцем 99,9% акций птицефабрики «Боровская» является Тюменская область. Грядущее мероприятие компания организует на собственные средства. Ранее компания провела тендер на еще одну крупную покупку — приобретение иномарки в эксклюзивной комплектации.

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Птицефабрика «Боровская», 99,9% акций которой принадлежит правительству Тюменской области, устроит мероприятие с участием звезд эстрады и кино за 6,8 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Организация мероприятия с участием звезд российской эстрады, кино и телевидения. Начальная цена — 6 801 761 рубль», — говорится в документах закупки, проведенной птицефабрикой. По условиям договора мероприятие пройдет 28 ноября, в Тюменской филармонии. Приглашенные звезды будут выступать на сцене на протяжении трех часов. При этом в договоре не указано, кто именно приедет на праздник. URA.RU направило заказчику запрос, ответ ожидается. Как писало URA.RU, владельцем 99,9% акций птицефабрики «Боровская» является Тюменская область. Грядущее мероприятие компания организует на собственные средства. Ранее компания провела тендер на еще одну крупную покупку — приобретение иномарки в эксклюзивной комплектации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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