С наступлением холодов в столице ЯНАО осталась проблема с отоплением

Жители Салехарда мерзнут в своих домах из-за еле теплых батарей

Ямальцы мерзнут из-за плохого отопления домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) остается не решенной проблема с системой отопления. Горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте» о том, что мерзнут из-за недостаточной подачи тепла.

«Почему стали плохо отапливать „деревяшки“? Дома холодно, ходим в носках и теплых кофтах. Батареи не горячие, хотя на улице зима! Вызывали УК, они сказали, что котельные убавляют отопление. Мы платим по 3-6 тысяч за отопление и вынуждены согревать квартиру обогревателями», — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие салехардцы поддержали автора поста, рассказав о проблемах с теплом в их жилищах. «В общаге, на улице Подшибякина, холодно, но за отопление платим. Обогреватели не помогают, ребенок постоянно болеет», — рассказала Фаина Киблик. «Ладно бы дом „дырявый“, так нет, трубы еле теплые! Почему нельзя чуть больше добавить градус, чтобы люди не мерзли», — поделилась Мария Петрова.

Были и те, кто доволен температурой воздуха в своих домах. «Наоборот, жара стоит, батареи кипяток, форточки постоянно открыты», — написал Владимир Пономарев. «У нас „деревяшка“ и батареи кипяток! Накрываем одеялами, чтобы сильно жарко не было в квартире», — отметила Юлия Сергеева.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ обещали подготовить.

Ранее URA.RU рассказало об отсутствии тепла в новых остановочных павильонах Ноябрьска (ЯНАО). Жители города вынуждены замерзать на улице в ожидании транспорта.