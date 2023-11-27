Уволившийся замглавы курганского округа переедет в другой город

Павел Самохвалов ушел с должности замглавы Щучанского округа

28 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Павел Самохвалов ушел с должности замглавы Щучанского округа и переедет в другое место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уволившийся исполняющий обязанности заместителя главы Щучанского округа — начальника управления социального развития Павел Самохвалов, который проработал на должности 30 дней, переедет в другое место. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщает пресс-служба администрации округа. «И.о. заместителя главы Щучанского округа — начальник управления социального развития Самохвалов действительно написал заявление об увольнении в связи со сменой места жительства. Более подробными сведениями не располагаем. Сейчас ведется подбор кандидатуры на эту должность», — сообщает пресс-служба мэрии округа. Также в ответе сообщается, что сейчас в администрации Щучанского округа открыто семь вакансий. Ранее URA.RU писало, что Самохвалов уволился, проработав один месяц на посту замглавы Щучанского округа. Сообщалось, что он одновременно исполнял обязанности начальника управления образования, но его зарплата составляла чуть больше 30 тысяч рублей.

Уволившийся исполняющий обязанности заместителя главы Щучанского округа — начальника управления социального развития Павел Самохвалов, который проработал на должности 30 дней, переедет в другое место. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщает пресс-служба администрации округа. «И.о. заместителя главы Щучанского округа — начальник управления социального развития Самохвалов действительно написал заявление об увольнении в связи со сменой места жительства. Более подробными сведениями не располагаем. Сейчас ведется подбор кандидатуры на эту должность», — сообщает пресс-служба мэрии округа. Также в ответе сообщается, что сейчас в администрации Щучанского округа открыто семь вакансий. Ранее URA.RU писало, что Самохвалов уволился, проработав один месяц на посту замглавы Щучанского округа. Сообщалось, что он одновременно исполнял обязанности начальника управления образования, но его зарплата составляла чуть больше 30 тысяч рублей.