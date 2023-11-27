В Тобольске прошла премьера детского киножурнала «Тоболяш»

28 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Всего вышло уже 12 коротких серий Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) выпустили сборник комических историй для детей «Тоболяш». Всего в прокат вышло 12 коротких серий. Как сообщила URA.RU главный редактор ТРК «Тобольское время» Светлана Голякова, горожанам понравился такой формат, но снимать продолжение пока не планируют. «Мы сняли 12 небольших скетчей, премьера прошла в одном из тобольских кинотеатров, зрители встретили тепло. Все хотят продолжения. Но мы пока еще думаем над производством других выпусков. Кастинги специально не проводили и не планируем, для съемок привлекали детей из академии интеллектуального развития», — сообщила URA.RU главный редактор ТРК «Тобольское время» Светлана Голякова. Название киножурнала придумали тоболяки. Сценарий и съемки продумывались так, чтобы дети могли не только развлечься, но и узнать что-то новое о своем родном городе.

В Тобольске (Тюменская область) выпустили сборник комических историй для детей «Тоболяш». Всего в прокат вышло 12 коротких серий. Как сообщила URA.RU главный редактор ТРК «Тобольское время» Светлана Голякова, горожанам понравился такой формат, но снимать продолжение пока не планируют. «Мы сняли 12 небольших скетчей, премьера прошла в одном из тобольских кинотеатров, зрители встретили тепло. Все хотят продолжения. Но мы пока еще думаем над производством других выпусков. Кастинги специально не проводили и не планируем, для съемок привлекали детей из академии интеллектуального развития», — сообщила URA.RU главный редактор ТРК «Тобольское время» Светлана Голякова. Название киножурнала придумали тоболяки. Сценарий и съемки продумывались так, чтобы дети могли не только развлечься, но и узнать что-то новое о своем родном городе.