В тюменском ресторане подадут блюда, названные в честь русских поэтов

В Тюмени придумали блюда в честь русских поэтов

28 ноября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Вечер начнется с дегустации блюд, после пройдет чтение стихов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 30 ноября пройдет ужин, где гости смогут попробовать блюда, специально приготовленные и названные в честь знаменитых русских поэтов второй половины 20-го века. А тюменский ресторатор Лариса Невидайло прочтет для тюменцев свои стихи. Об этом URA.RU рассказала ведущая вечера и чтец Ольга Гапеева. «На вечере я буду читать стихи трех известных русских поэтов — Роберта Рождественского, Эдуарда Осадова и Ах Астаховой. Лариса Кирилловна прочтет свои стихи и, наверное, кого-то из классиков. В честь трех поэтов специально придумают и назовут блюда. Например, это может быть чай, заваренный по рецепту Осадова. Именно такой, как он был на столе в чашке у Осадова, по его рецепту», — рассказала URA.RU ведущая вечера Ольга Гапеева. Вечер разобьют на две части — сначала дегустация блюд, после чтение стихов. Ранее URA.RU писало, что Лариса Невидайло стала организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на выставке-форуме «Россия» в Москве, где представила любимые блюда знаменитых земляков.

В Тюмени 30 ноября пройдет ужин, где гости смогут попробовать блюда, специально приготовленные и названные в честь знаменитых русских поэтов второй половины 20-го века. А тюменский ресторатор Лариса Невидайло прочтет для тюменцев свои стихи. Об этом URA.RU рассказала ведущая вечера и чтец Ольга Гапеева. «На вечере я буду читать стихи трех известных русских поэтов — Роберта Рождественского, Эдуарда Осадова и Ах Астаховой. Лариса Кирилловна прочтет свои стихи и, наверное, кого-то из классиков. В честь трех поэтов специально придумают и назовут блюда. Например, это может быть чай, заваренный по рецепту Осадова. Именно такой, как он был на столе в чашке у Осадова, по его рецепту», — рассказала URA.RU ведущая вечера Ольга Гапеева. Вечер разобьют на две части — сначала дегустация блюд, после чтение стихов. Ранее URA.RU писало, что Лариса Невидайло стала организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на выставке-форуме «Россия» в Москве, где представила любимые блюда знаменитых земляков.