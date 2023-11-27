27 ноября 2023

В тюменском ресторане подадут блюда, названные в честь русских поэтов

В Тюмени придумали блюда в честь русских поэтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, стол, тарелки, кафе, ресторан, еда, подача, блюда
Вечер начнется с дегустации блюд, после пройдет чтение стихов Фото:

В Тюмени 30 ноября пройдет ужин, где гости смогут попробовать блюда, специально приготовленные и названные в честь знаменитых русских поэтов второй половины 20-го века. А тюменский ресторатор Лариса Невидайло прочтет для тюменцев свои стихи. Об этом URA.RU рассказала ведущая вечера и чтец Ольга Гапеева.

«На вечере я буду читать стихи трех известных русских поэтов — Роберта Рождественского, Эдуарда Осадова и Ах Астаховой. Лариса Кирилловна прочтет свои стихи и, наверное, кого-то из классиков. В честь трех поэтов специально придумают и назовут блюда. Например, это может быть чай, заваренный по рецепту Осадова. Именно такой, как он был на столе в чашке у Осадова, по его рецепту», — рассказала URA.RU ведущая вечера Ольга Гапеева.

Вечер разобьют на две части — сначала дегустация блюд, после чтение стихов. Ранее URA.RU писало, что Лариса Невидайло стала организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на выставке-форуме «Россия» в Москве, где представила любимые блюда знаменитых земляков.

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В Тюмени 30 ноября пройдет ужин, где гости смогут попробовать блюда, специально приготовленные и названные в честь знаменитых русских поэтов второй половины 20-го века. А тюменский ресторатор Лариса Невидайло прочтет для тюменцев свои стихи. Об этом URA.RU рассказала ведущая вечера и чтец Ольга Гапеева. «На вечере я буду читать стихи трех известных русских поэтов — Роберта Рождественского, Эдуарда Осадова и Ах Астаховой. Лариса Кирилловна прочтет свои стихи и, наверное, кого-то из классиков. В честь трех поэтов специально придумают и назовут блюда. Например, это может быть чай, заваренный по рецепту Осадова. Именно такой, как он был на столе в чашке у Осадова, по его рецепту», — рассказала URA.RU ведущая вечера Ольга Гапеева. Вечер разобьют на две части — сначала дегустация блюд, после чтение стихов. Ранее URA.RU писало, что Лариса Невидайло стала организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на выставке-форуме «Россия» в Москве, где представила любимые блюда знаменитых земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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