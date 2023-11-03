03 ноября 2023

Любимое блюдо Григория Распутина представит Тюменская область на ВДНХ. Видео

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Блюда нового меню ресторана «Куршавель». Екатеринбург, сервировка, блюдо, обед, стол, тарелка, ресторан, еда
Тюменская область представит любимые блюда Григория Распутина и Петра Ершова Фото:

Команда Тюменской области представит любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева на выставке-форуме «Россия» 24 ноября. Об этом рассказал информационный центр правительства региона.

«Любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова, Дмитрия Менделеева представит команда Тюменской области на форуме-выставке „Россия“ 24 ноября. Посетителям также предложат икряники (оладьи из щучьей икры — прим. URA.RU), солянку из трех видов мяса, в том числе дичи, сырчики из замороженного творога с изюмом или медом», — передает инфоцентр региона в своем telegram-канале.

Инфоцентр уточнил, что гостей пригласят присоединиться к чаепитию вместе с потомками купцов Колокольниковых. Организатор стенда региона в Доме российской кухни на ВДНХ ресторатор Лариса Невидайло рассказала, как ее команда. В видеоролике она рассказала, как они готовятся к дню Тюменской области на «России» 24 ноября.

Ранее в День народного единства Тюменская область представила свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он рассказывает о термальных источниках региона. Информационный центр правительства региона дополнил, что стенд обменивает крышки от бутылок на сувенир в виде сердца.

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Команда Тюменской области представит любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева на выставке-форуме «Россия» 24 ноября. Об этом рассказал информационный центр правительства региона. «Любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова, Дмитрия Менделеева представит команда Тюменской области на форуме-выставке „Россия“ 24 ноября. Посетителям также предложат икряники (оладьи из щучьей икры — прим. URA.RU), солянку из трех видов мяса, в том числе дичи, сырчики из замороженного творога с изюмом или медом», — передает инфоцентр региона в своем telegram-канале. Инфоцентр уточнил, что гостей пригласят присоединиться к чаепитию вместе с потомками купцов Колокольниковых. Организатор стенда региона в Доме российской кухни на ВДНХ ресторатор Лариса Невидайло рассказала, как ее команда. В видеоролике она рассказала, как они готовятся к дню Тюменской области на «России» 24 ноября. Ранее в День народного единства Тюменская область представила свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он рассказывает о термальных источниках региона. Информационный центр правительства региона дополнил, что стенд обменивает крышки от бутылок на сувенир в виде сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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