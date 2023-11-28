Курганец поджег киоск с шаурмой. Видео

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Хозяин успел потушить пожар Фото:

Житель Кургана облил киоск воспламеняющейся жидкостью и поджег. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. В пресс-службе ведомства URA.RU уточнили, что в киоске продавали шаурму.

«Несколько дней назад у 34-летнего ранее судимого жителя города Кургана возник конфликт с сотрудником киоска быстрого питания на территории областного центра. Вследствие ссоры мужчина облил киоск воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Работнику, который в это время находился внутри торгового объекта, удалось оперативно потушить возгорание», — указано в сообщении.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения полицейские смогли найти подозреваемого и задержали его. Следователи УМВД возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Житель Кургана облил киоск воспламеняющейся жидкостью и поджег. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. В пресс-службе ведомства URA.RU уточнили, что в киоске продавали шаурму. «Несколько дней назад у 34-летнего ранее судимого жителя города Кургана возник конфликт с сотрудником киоска быстрого питания на территории областного центра. Вследствие ссоры мужчина облил киоск воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Работнику, который в это время находился внутри торгового объекта, удалось оперативно потушить возгорание», — указано в сообщении. Изучив записи с камеры видеонаблюдения полицейские смогли найти подозреваемого и задержали его. Следователи УМВД возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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