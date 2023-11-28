В момент ДТП пешеход переходил дрогу на зеленый сигнал светофора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 28 ноября на пересечении улиц Республики и Мельникайте пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе. По информации областного Управления Госавтоинспекции, юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня на улице Республики, 144 в областном центре. Около шести часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Республики и Мельникайте автобусом „ЛиАЗ“ 25-го маршрута сбит 16-летний подросток. Предварительно, пешеход начал переход проезжей части дороги на разрешающий сигнал светофора», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель автобуса заканчивал проезд перекрестка в момент ДТП. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.