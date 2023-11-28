В Тюмени автобус сбил подростка на пешеходном переходе. Фото

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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, автобус, общественный транспорт, дорога
В момент ДТП пешеход переходил дрогу на зеленый сигнал светофора Фото:

В Тюмени вечером 28 ноября на пересечении улиц Республики и Мельникайте пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе. По информации областного Управления Госавтоинспекции, юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня на улице Республики, 144 в областном центре. Около шести часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Республики и Мельникайте автобусом „ЛиАЗ“ 25-го маршрута сбит 16-летний подросток. Предварительно, пешеход начал переход проезжей части дороги на разрешающий сигнал светофора», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель автобуса заканчивал проезд перекрестка в момент ДТП. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.

Подросток госпитализирован в медучреждение
Подросток госпитализирован в медучреждение
Фото:

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В Тюмени вечером 28 ноября на пересечении улиц Республики и Мельникайте пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе. По информации областного Управления Госавтоинспекции, юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня на улице Республики, 144 в областном центре. Около шести часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Республики и Мельникайте автобусом „ЛиАЗ“ 25-го маршрута сбит 16-летний подросток. Предварительно, пешеход начал переход проезжей части дороги на разрешающий сигнал светофора», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель автобуса заканчивал проезд перекрестка в момент ДТП. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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