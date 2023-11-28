У курганского водителя пьяный угонщик силой отобрал «Ладу Калину»

29 ноября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Курганец силой угнал «Ладу Калину» у незнакомца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские из Далматовского округа (Курганская область) задержали подозреваемого в угоне с применением насилия. Его остановили на чужой «Ладе Калине». Хозяин машины заявил в полицию, что его машину силой отобрал незнакомец, информирует сайт УМВД региона. «В одном из населенных пунктов Далматовского округа совершен угон автомобиля Лада Калина. <…> С применением насилия, опасного для жизни и здоровья, молодой человек неправомерно завладел транспортным средством 41-летнего местного жителя», — сообщили в полиции. Следственная группа далматовского отделения полиции задержала нарушителя. Инцидент произошел ранним утром 26 ноября. Нетрезвый житель Шадринского округа заметил заведенный автомобиль с водителем. По версии пострадавшего, он силой заставил его выйти из машины и угнал ее. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту угона с применением насилия, опасного для здоровья. При задержании угонщик отказался пройти медосвидетельствование, его ждет административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что курганец поймал угонщика собственного автомобиля. Хозяин заметил чужого мужчину за рулем своего автомобиля и задержал нарушителя.

Полицейские из Далматовского округа (Курганская область) задержали подозреваемого в угоне с применением насилия. Его остановили на чужой «Ладе Калине». Хозяин машины заявил в полицию, что его машину силой отобрал незнакомец, информирует сайт УМВД региона. «В одном из населенных пунктов Далматовского округа совершен угон автомобиля Лада Калина. <…> С применением насилия, опасного для жизни и здоровья, молодой человек неправомерно завладел транспортным средством 41-летнего местного жителя», — сообщили в полиции. Следственная группа далматовского отделения полиции задержала нарушителя. Инцидент произошел ранним утром 26 ноября. Нетрезвый житель Шадринского округа заметил заведенный автомобиль с водителем. По версии пострадавшего, он силой заставил его выйти из машины и угнал ее. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту угона с применением насилия, опасного для здоровья. При задержании угонщик отказался пройти медосвидетельствование, его ждет административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что курганец поймал угонщика собственного автомобиля. Хозяин заметил чужого мужчину за рулем своего автомобиля и задержал нарушителя.