Из тюменских аптек исчез препарат для лечения гонореи, сифилиса и хламидий

29 ноября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Лекарства нет уже несколько месяцев как в аптеках, так и у поставщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из аптек Тюмени исчез антибактериальный препарат «Вильпрафен». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются в качестве лечения половых инфекций, в том числе сифилиса и гонореи. По словам аптекарей, с идентичным действующим веществом, аналогов среди других препаратов «Вильпрафену» нет. «Антибиотик „Вильпрафен“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) уже несколько месяцев. Его нет у поставщиков, то есть мы его даже заказать не можем. С таким действующим веществом (джозамицин — прим. URA.RU.) его аналогов нет», — сообщила провизор аптеки «Реагент». В другой местной аптеке «Юни Фарм» дефицит препарата «Вильпрафен» также подтвердили. При этом обозначили, что он производится в России и о причинах его отсутствия на прилавках неизвестно. Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчез важный антибиотик. Лекарство также отсутствует в течение нескольких месяцев.

Из аптек Тюмени исчез антибактериальный препарат «Вильпрафен». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются в качестве лечения половых инфекций, в том числе сифилиса и гонореи. По словам аптекарей, с идентичным действующим веществом, аналогов среди других препаратов «Вильпрафену» нет. «Антибиотик „Вильпрафен“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) уже несколько месяцев. Его нет у поставщиков, то есть мы его даже заказать не можем. С таким действующим веществом (джозамицин — прим. URA.RU.) его аналогов нет», — сообщила провизор аптеки «Реагент». В другой местной аптеке «Юни Фарм» дефицит препарата «Вильпрафен» также подтвердили. При этом обозначили, что он производится в России и о причинах его отсутствия на прилавках неизвестно. Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчез важный антибиотик. Лекарство также отсутствует в течение нескольких месяцев.