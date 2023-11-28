28 ноября 2023

Из тюменских аптек исчез препарат для лечения гонореи, сифилиса и хламидий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
Лекарства нет уже несколько месяцев как в аптеках, так и у поставщиков Фото:

Из аптек Тюмени исчез антибактериальный препарат «Вильпрафен». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются в качестве лечения половых инфекций, в том числе сифилиса и гонореи. По словам аптекарей, с идентичным действующим веществом, аналогов среди других препаратов «Вильпрафену» нет.

«Антибиотик „Вильпрафен“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) уже несколько месяцев. Его нет у поставщиков, то есть мы его даже заказать не можем. С таким действующим веществом (джозамицин — прим. URA.RU.) его аналогов нет», — сообщила провизор аптеки «Реагент».

В другой местной аптеке «Юни Фарм» дефицит препарата «Вильпрафен» также подтвердили. При этом обозначили, что он производится в России и о причинах его отсутствия на прилавках неизвестно.

Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчез важный антибиотик. Лекарство также отсутствует в течение нескольких месяцев.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из аптек Тюмени исчез антибактериальный препарат «Вильпрафен». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются в качестве лечения половых инфекций, в том числе сифилиса и гонореи. По словам аптекарей, с идентичным действующим веществом, аналогов среди других препаратов «Вильпрафену» нет. «Антибиотик „Вильпрафен“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) уже несколько месяцев. Его нет у поставщиков, то есть мы его даже заказать не можем. С таким действующим веществом (джозамицин — прим. URA.RU.) его аналогов нет», — сообщила провизор аптеки «Реагент». В другой местной аптеке «Юни Фарм» дефицит препарата «Вильпрафен» также подтвердили. При этом обозначили, что он производится в России и о причинах его отсутствия на прилавках неизвестно. Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчез важный антибиотик. Лекарство также отсутствует в течение нескольких месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...